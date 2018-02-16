Конькобежка Воронина взяла бронзу Олимпиады

Хоккей

Сборная России по хоккею искупила свою вину за конфуз в первом матче группового этапа против Словакии, когда «Красная машина», ведя 2:0, потерпела поражение со счетом 2:3.

Весь гнев российских хоккеистов на самих себя вышел наружу в игре со Словенией, по которой наша сборная буквально прошлась катком — 8:2.

Соперник явно взял на вооружение тактику словаков, которые поначалу терпеливо выжидали в обороне, а затем остро контратаковали, чем застали подопечных Олега Знарка врасплох.

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Однако на этот раз россияне не позволили перехитрить себя и продолжали упорно биться о защиту словенцев, при этом не позволяя себе чрезмерной расхлябанности в собственной обороне.

В итоге терпение и труд «перетерли» сопротивление словенцев, которые под конец первого периода слегка ослабили концентрацию и тут же пропустили два гола в течение минуты — отличились опытнейшие Сергей Мозякин и Илья Ковальчук.

Во второй 20-минутке голевая феерия продолжилась — теперь к делу подключились молодые Александр Барабанов (на его счету — третья шайба) и Кирилл Капризов, который впоследствии оформил хет-трик. Еще один гол — в активе Ильи Каблукова (а могло быть и больше, если бы он реализовал буллит).

Помимо приятного счета, россияне также установили в этом матче ряд исторических достижений.

Так, Павел Дацюк и Илья Ковальчук побили рекорд Сергея Гончара по играм за сборную на Олимпиадах (у них — по 25 матчей), при этом Дацюк, отдавший две голевые передачи, попал в топ-10 лучших ассистентов в истории Игр — на его счету 17 пасов.

Несмотря на победу, в данный момент Россия занимает только третье место в группе B с тремя очками.

На первом — США с четырьмя (американцы уступили словенцам в овертайме, за что получили один балл, а затем одолели словаков), на четвертом — Словакия.

Чтобы напрямую выйти из группы в четвертьфинал и получить лишний день отдыха, россиянам необходимо либо занять первое место в квартете, либо стать лучшей из команд со второй строчки.

Скелетон

Скелетонист Никита Трегубов, запомнившийся российским болельщикам еще до начала своих заездов бойким интервью про «нерукопожатных» американцев и британцев, не подвел и в спортивном плане. Уроженец Красноярска завоевал серебряную медаль Олимпиады, уступив только южнокорейцу Сон Бин Юну, который уже по итогам первых двух попыток оторвался на внушительные 0,74 секунды.

Россиянину удалось сократить отставание до 0,54 и занять второе место с результатом 50,56 (у корейца — 50,02), в то время как британец Доминик Парсонс был вынужден довольствоваться третьей строчкой —

он отстал от россиянина на пять сотых секунды (50,61).

Отвечая на вопрос о том, станут ли атлеты из США и Великобритании теперь с ним здороваться, Трегубов пожал плечами.

«Ну, британец Парсонс точно меня поздравил, мы ведь рядом стояли на подиуме. Остальных не разглядел. Будут ли они теперь со мной здороваться? Мне все равно».

Также спортсмен отметил, что стремился завоевать награду в том числе и ради тех россиян, которых не пустили на Игры.

«Завоевать серебро Олимпиады — просто непередаваемые ощущения. Мне очень грустно, что рядом со мной не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них», — заявил Трегубов.

Стоит отметить, что совсем без медалей остались сильные латвийские спортсмены — братья Мартинс и Томас Дукурсы. Они известны в России в основном тем, что после обвинения более 40 россиян в допинговых махинациях и лишении их медалей Сочи-2014, Мартинсу должна была перейти золотая медаль Александра Третьякова, а Томасу досталась бы бронза, причем первый открыто высказывал радость по этому поводу.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев не преминул отметить этот факт в своем инстаграме.

«После отстранения своих товарищей Трегубов не просто приехал, но и стал вице-чемпионом! Россиянин уступил только очень крепкому корейцу.

Наши латвийские друзья Дукурсы снова могут идти спать, медалей у них нет!» — подчеркнул комментатор.

Тем не менее Мартинс поздравил Трегубова с наградой Олимпиады.

«Никиту Трегубова я поздравил сегодня с серебряной медалью. У нас хорошие отношения, а вот с остальными испортились», — отметил латвиец.

Еще один российский скелетонист Владислав Марченков оказался, к сожалению, только 15-м.

Лыжные гонки

На данный момент лыжи остаются самым «прибыльным» для России видом спорта на Олимпиаде — и это в отсутствие лидера отечественной сборной Сергея Устюгова.

Ранее Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали две бронзы в спринте, а 16 февраля Денис Спицов поддержал начинания своих коллег в гонке на 15 км с раздельным стартом.

21-летний россиянин, ни разу не занимавший призовые места на этапах Кубка мира, финишировал третьим (34:06,9) в борьбе с лучшими лыжниками мира.

Золото забрал легендарный швейцарец Дарио Колонья (33:43,9), а серебро — норвежец Симен Крюгер (34:02,2).

После гонки сам Спицов отметил, что его достижение «кажется нереальным».

«Сразу выиграть медаль Олимпийских игр! Не знаю, как получится у меня дальше, но надеюсь, что все будет складываться хорошо, — сказал спортсмен. – Я родом из небольшого поселка городского типа Вожега, что в Вологодской области.

Пока учился в школе, постоянно старались охолонить: где ты, а где Олимпиада, говорили мне, куда ты вообще собрался?!»

Как оказалось, Спицов совершенно не зря собрался на Игры, что, впрочем, стало ясно еще после предыдущего забега — скиатлона, в котором лыжник совсем немного не дотянул до бронзы, финишировав четвертым.

В гонке на 15 км из россиян также приняли участие Андрей Мельниченко (14 место), Андрей Ларьков (20) и Алексей Виценко (49).

Конькобежный спорт

Еще одну медаль сборной России принесла молодая спортсменка Наталья Воронина — причем на дистанции 5000 м, которая не является для нее коронной. Девушка предпочитает 3000 м — и совсем недавно, в январе, на чемпионате Европы по конькобежному спорту россиянка брала бронзу именно в этой дисциплине. Все остальные попадания спортсменки на пьедестал были связаны исключительно с командными гонками.

Неудивительно, что олимпийская медаль Ворониной на дистанции 5000 м стала приятным шоком даже для самой конькобежки.

«Все очень круто и неожиданно. Бежала последние круги из последних сил, отдавала все на результат.

Я очень рада, что показала такое время даже без моего тренера (Международный олимпийский комитет не допустил до Игр многих наставников и представителей техперсонала. — «Газета.Ru»). Мне приходилось работать без него, но мы часто общались через интернет», — рассказала атлетка.

Достижение Ворониной тем более ценно, что она сумела настроить себя на забег после провала на своей любимой дистанции 3000 м, в которой конькобежка заняла лишь десятое место.

Фигурное катание

Российские любители фигурного катания находились в несколько подавленном состоянии после неожиданного провала Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе и итогового четвертого места в соревновании спортивных пар.

Однако нет времени на отчаянье: уже начался турнир среди мужчин-одиночников, в котором по-настоящему ярко проявил себя вчерашний юниор Дмитрий Алиев.

18-летний фигурист получил за короткое выступление 98,98 балла — это почти сотня, за которую переваливали только шесть спортсменов в истории.

Ученик Евгения Рукавицына исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, а затем порадовал четверным тулупом и тройным акселем. Только в концовке россиянин позволил себе немного споткнуться, но в падение это, к счастью, не превратилось.

Конечно, соревноваться с такими титанами, как японец Юдзюру Ханю и испанец Хавьер Фернандес, Алиеву пока рано. Ханю стал по итогам короткой программы первым (111,68), Фернандес — вторым (107,58), а замкнул тройку знаменитый японец Сома Уно (104,17).

Дмитрий пока держится на пятом месте после китайца Цзинь Бояна (103,32), но при условии идеального проката произвольной программы эти баллы вполне можно отыграть.

Что касается второго российского участника Олимпиады Михаила Коляды, то он оказался только на восьмой строчке (86,69), начав программу с провала двух четверных прыжков.

Ученик Валентины Чеботаревой никогда не славился стабильностью, но в Пхенчхане это переросло в какой-то рок. Коляда не показывает своего лучшего проката уже третий раз подряд — остается надеяться, что хотя бы в своем последнем выступлении на Олимпиаде россиянин исполнит все идеально и поставит на этом жирную точку.

Фристайл

В женской акробатике Россию представили сразу три спортсменки — Любовь Никитина, Кристина Спиридонова и Александра Орлова.

К сожалению, фристайлисткам не удалось пробиться в главный финал: Орлова и Никитина остановились в шаге от него —

в так называемом втором финале, не попав в шестерку лучших для прохода в следующий раунд. Александра получила за последнее выступление 61,25 балла, а Любовь — 80,01.

Что касается Спиридоновой, то она добралась лишь до первого финала, в котором оказалась на 11-м месте (57,64). Спортсменка обвинила в плохом выступлении свои нервы:

«Я была морально готова, что в финале будет сложно, что я, возможно, не смогу собраться, что и произошло.

Каждые 15 минут все говорят, что Олимпиада бывает раз в четыре года. И это все давит на меня.

Но хотя бы ради этих двух недель стоит отработать еще четыре года. Я планирую выступать на следующих Играх. Я еще молодая, горячая кровь», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».

Керлинг

Женская сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой продолжает неровно идти по турниру. На старте команда разгромно уступила Великобритании (3:10), затем с трудом одолела китаянок (7:6), а 16 февраля снова потерпела поражение, уступив шведкам (4:5) в экстра-энде.

Лидер коллектива Моисеева после матча заверила, что не испытывает тревоги за турнирное положение.

«Сегодня была отличная игра со стороны моей команды. Была равная борьба, исход матча решился в последних двух эндах. Мы здорово играли, поэтому присутствует понимание, что нам есть, что показать соперникам в следующих встречах.

Тревоги за турнирное положение нет. Прошла треть турнира, тем более мы играли с не самыми слабыми соперниками.

Здесь каждый может обыграть каждого — замесы огромные. Мы пока не думаем о турнирном положении, а просто настраиваемся на каждый следующий матч. Ситуация абсолютно не критическая», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

Горные лыжи

Единственная представительница России в слаломе Екатерина Ткаченко заняла 32-е место из 59-ти, показав общее время 1:46,55. Что ж, главными достижениями спортсменки являются первое место на чемпионате России — 2017 и бронза юношеских Игр — 2012, так что в данном случае главным была не победа, а участие.

Прыжки на лыжах с трамплина

В прыжках на лыжах с трамплина нашу страну представили четверо спортсменов — Денис Корнилов, Евгений Климов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров. По итогам двух квалификаций

все россияне пробились в финал соревнований на большом трамплине.

Климов в квалификации набрал 111,8 балла, став 16-м. Ромашов занял 21-е место (108,8), Корнилов — 26-е (101,7), а Назаров — 33-е (92,3). Финал состоится уже завтра, 17 февраля.

Медальный зачет

Несмотря на три награды, завоеванные в этот олимпийский день, Россия осталась на 15-м месте в неофициальном общекомандном зачете.

В активе нашей страны восемь медалей: два серебра и шесть бронз.

Лидерство по-прежнему сохраняет Германия, у которой девять золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали, вторая строчка — за Норвегией (6-8-5), а третья — за Голландией (6-5-2).

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