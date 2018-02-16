Как хоккеисты России прокомментировали разгром Словении

Мужская сборная России по хоккею одержала первую победу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане — начав в Южной Корее с оглушительного по своей сути поражения от словаков (2:3), главные фавориты соревнований изрядно отыгрались на ни в чем не повинных словенцах.

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Те, к слову, к поединку с россиянами подходили, смотря на оппонентов сверху вниз благодаря волевой виктории над американцами (3:2 ОТ) в первом туре.

Однако провернуть тот же трюк и против подопечных Олега Знарка у Словении не получилось: пропустив две шайбы в первой половине, команда в отличие от игры со «звездно-полосатыми» не сумела совершить красивое возвращение, лишь продолжив капитулировать еще и еще.

В итоге от совсем уж оглушительной «пощечины» словенцев спасли Ян Муршак и Жиге Панце, забросившие по шайбе, а также голкипер Лука Грачнар, который несмотря на восемь пропущенных голов, стал одним из лучших в своей команде.

У россияне же отличились Кирилл Капризов, оформивший хет-трик, Илья Ковальчук, сделавший дубль, а также Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков.

После финальной сирены Капризов, по итогам матча возглавивший рейтинг снайперов Олимпиады, заявил, что его команда в дальнейшем может еще улучшить свою игру.

«Никаких мыслей после второй заброшенной шайбы не было, после первого гола стало полегче. Потому что в начале игры было много моментов, но не могли их реализовать.

Сегодня мне очень помогали партнеры, здорово отдавали. Со всеми играть отлично, вы сами знаете, кто такой Павел Дацюк. Сегодня вся команда здорово действовала, но есть куда расти, есть, что улучшать. Хотел бы посвятить победу всем болельщикам и близким»,

— отметил Кирилл.

Сам Дацюк, набравший во встрече со словенцами два очка (0+2), в общении с журналистами подчеркнул, что россияне, поведя 2:0, не стали проводить параллели с поединком против словаков, по ходу которого также вели в две шайбы.

«После счета 2:0 не думали о том, что могло быть так, как в игре со словаками. Старались прибавлять от смены к смене», — передает слова Дацюка ТАСС.

В свою очередь Ковальчук, благодаря дублю повторивший российский рекорд Павла Буре по голам на Олимпиадах (11), по завершении встречи признался, что ему доставила удовольствие игра сборной в большинстве — словакам подопечные Знарка, часто критикуемые за неспособность реализовывать удаления соперников, забросили при «пять на четыре» дважды.

«Хорошо, что сегодня много забили — разные тройки, разные ребята. Самое большое удовольствие доставило то, как мы сегодня сыграли в большинстве, мы сделали правильные выводы после первой игры.

В первом матче мы играли только пять минут так, как надо играть. Сегодня — все 60 минут. Вот и вся разница»,

— заключил нападающий.

Он также прокомментировал свое голевое достижение, поблагодарив Буре за поддержку после поражения Словакии.

«Паша — один из величайших нападающих российского и советского хоккея. Он за нас переживает, мы читали его интервью после игры со словаками. Спасибо ему за поддержку», — сказал Илья.

Главный тренер российской команды Олег Знарок по окончании поединка заявил, что его коллектив сумел одержать очень важную победу. При это он выразил надежду, что у россиян не будет эйфории от крупной виктории.

«Очень важная победа. Но хотелось бы, чтобы не было эйфории у хоккеистов.

Что касается сочетаний, то у нас команда с таким подбором игроков, что каждый может сыграть с каждым. Решили сделать вот такое звено с Ковальчуком (с Ильей играли Сергей Андронов и Сергей Калинин — «Газета.Ru»), и оно сработало», — цитирует наставника «Р-Спорт».

Добавим, что в заключительном матче группового этапа Олимпиады-2018 сборной России сыграет с американцами, во втором туре минимально одолевшими словаков — 2:1.

При этом даже в случае поражение в поединке со «звездно-полосатыми» «Красной машина» попадет в плей-офф — согласно регламенту турнира, туда выходят вообще все сборные, определяя в квартетах лишь свой посев.

В последний раз российские хоккеисты выигрывали Олимпиаду в 1992 году.

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