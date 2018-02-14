Фигуристы Тарасова и Морозов поборются за золото Олимпиады среди пар

Фигурное катание

Спортивные пары, произвольная программа

За кого болеть: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов.

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Когда: 04:30 мск.

15 февраля спортивные пары покажут вторую из заготовленных программ — произвольную — и разыграют между собой комплект медалей.

После короткого выступления, которое состоялось в День всех влюбленных, российский дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов располагается на втором месте с 81,68 балла.

Первыми оказались китайцы Суй Вэньцзин / Хань Цун, которые опередили наших спортсменов менее чем на пункт (у них — 82,39) благодаря более сложной подкрутке. На третьей позиции идут канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд, причем они уступают двум предыдущим парам довольно серьезно — в их активе «только» 76,82.

Практически нет сомнений, что золото разыграют между собой китайцы и россияне.

Тарасова / Морозов вполне могут ликвидировать микроскопическое отставание от соперников, особенно если те ошибутся на сложнейшем четверном выбросе. У наших ребят, впрочем, тоже весьма насыщенная программа, к тому же на их выступлении может сказаться серьезное давление: подопечные Нины Мозер выступают самыми последними, сразу после прямых конкурентов Вэньцзин и Цун.

Что касается других российских пар, то Наталья Забияко / Александр Энберт после короткой программы идут восьмыми (74,35), но отставание по баллам от тех же Дюамель и Рэдфорда совсем невелико

— около двух пунктов. Энберт уже пообещал, что дуэт поборется за бронзу — в данном случае совершенно правильный настрой.

Кристина Астахова / Алексей Рогонов, заменившие в заявке Ксению Столбову и Федора Климова (партнерша неожиданно не получила приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета), идут десятыми с 70,52 балла. В такой ситуации о месте на пьедестале речи не идет, но спортсмены, без сомнения, смогут порадовать зрителей чувственным прокатом под музыку из нашумевшего фильма «Ла-Ла Ленд».

Биатлон

Женщины, индивидуальная гонка, 15 км

Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

За кого болеть: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков, Матвей Елисеев.

Когда: женская гонка — 11:15 мск, мужская — 14:20.

У любителей биатлона 15 февраля по плану настоящий праздник — сразу и мужская индивидуальная гонка на 20 км, и женская — на 15 км.

Соревнования среди прекрасного пола должны были состояться еще в День всех влюбленных, однако сильный ветер около 15 м/c сделал стрельбу совершенно невозможной, и старт было решено перенести.

Остается надеяться, что на этот раз погода смилостивится над спортсменами, хотя ветер, скорее всего, останется довольно сильным. Подобные капризы природы уже сказывались негативно на стрельбе самых титулованных спортсменов, неожиданно открывая дорогу к медалям Пхенчхана-2018 менее статусным атлетам.

Поскольку наши биатлонисты стартовали на Олимпиаде из рук вон плохо, в индивидуальной гонке им следует больше рассчитывать на промахи оппонентов и собственное везение.

Если фаворитам помешает ветер, а нам удастся отстреляться без осечек, то могут появиться шансы на пьедестал.

Пока что россияне своими результатами не радовали:

в спринте Акимова и Кайшева показали 20-й и 33-й результат соответственно, а Бабиков и Елисеев — 57-й и 83-й; в гонке преследования Татьяна финишировала 31-й, Ульяна — 52-й, Антон — 38-м, а Матвей и вовсе не сумел отобраться для участия в пасьюте.

Хоккей

Женщины, предварительный раунд, Россия — Финляндия

За кого болеть: женская сборная России, которой пора забросить первую шайбу на турнире.

Когда: 10:40 мск.

Женская сборная России попала в сильнейшую группу А вместе с грозными канадками, сокрушительными американками и крепкими финками. Как назло, первые два матча команде пришлось провести с главными фаворитами всего турнира — США и Канадой, которые катком прошлись по нашим девушкам. В обоих случаях был зафиксирован счет 5:0 в пользу соперника.

Теперь россиянкам необходимо забыть о тяжелых поражениях и настроиться на последнюю встречу группового этапа с Финляндией.

Если подопечные Алексея Чистякова одержат победу, то займут третье место в группе А, что позволит рассчитывать на более легкого оппонента в четвертьфинале.

В случае проигрыша Россия все равно попадет в 1/4 (даже с последнего места в квартете), однако в следующем этапе придется встретиться с сильнейшей командой группы В, что крайне нежелательно.

Кроме того, наши хоккеистки еще не открыли счет своим голам на турнире.

Самое время сделать это и добыть долгожданную победу.

Лыжные гонки

Женщины, гонка свободным стилем, 10 км

За кого болеть: Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская.

Когда: 09:30 мск.

Лыжные гонки Олимпиады уже дважды приносили россиянам огромную радость: в спринте классическим стилем бронзу взяли Александр Большунов и Юлия Белорукова.

Теперь в Корее стартует гонка свободным стилем на 10 км среди представительниц прекрасного пола, в которой примут участие три россиянки — Анастасия Седова, Алиса Жамбалова и Анна Нечаевская.

Самые большие надежды стоит возлагать на восходящую звезду лыжного спорта Седову, которая попадала на пьедестал этапов Кубка мира по ходу этого сезона

и считается в сборной России не менее перспективной, чем Белорукова. Впрочем, спортсменке всего 23 года, и ее дебют на Кубке мира состоялся только в прошлом сезоне, так что и место рядом с пьедесталом станет для девушки неплохим результатом.

Керлинг

Предварительный раунд, женщины, Китай — Россия

За кого болеть: женская сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой.

Когда: 03:05 мск.

Женская сборная России по керлингу стартовала на Олимпиаде с оглушительного поражения от опытнейшей команды Великобритании (3:10). В принципе такого результата можно было ожидать: коллектив скипа Виктории Моисеевой не имеет большого международного опыта и попал на Игры в последний момент из-за плохой формы основной сборной России во главе с Анной Сидоровой.

После провала в матче с британками девушки пояснили, что сначала не «почувствовали лед», а затем пришлось действовать рискованно, чтобы попытаться отыграть отставание.

Хочется верить, что ко второй встрече россиянки уже разобрались с трудностями и покажут настоящую борьбу в матче с китаянками.

Санный спорт

Эстафета

За кого болеть: Роман Репилов, Александр Денисьев, Владислав Антонов и Екатерина Батурина.

Когда: 15:30 мск.

Россию в санной эстафете представят Роман Репилов, Александр Денисьев, Владислав Антонов и Екатерина Батурина. Никто из этих ребят еще не принес в копилку страны олимпийских медалей, хотя Репилов, например, считался одним из главных претендентов на награды в одноместных санях: не зря он является действующим победителем Кубка мира и серебряным призером чемпионата мира — 2017.

Что ж, эстафета — это отличный шанс исправиться и завоевать долгожданную медаль.

У россиян есть реальная возможность побороться в этой дисциплине за бронзу, учитывая, что Денисьев и Антонов являются опытными «эстафетными» бойцами:

вместе с Альбертом Демченко и Татьяной Ивановой они уже становились серебряными призерами Сочи-2014.

Сноуборд

Мужчины, сноуборд-кросс

За кого болеть: Николай Олюнин, Даниил Дилман.

Когда: квалификация — 05:00 мск, 1/8 финала — 07:30, 1/4 финала — 08:04, полуфинал — 08:25, малый финал — 08:41, финал — 08:45.

Федерации сноуборда России удалось отправить на Игры всех спортсменов, которых она планировала, — к счастью, МОК в этом случае оказался лоялен. В дисциплине сноуборд-кросс нашу страну представят Николай Олюнин и Даниил Дильман.

И если 21-летний Даниил еще недостаточно опытен для того, чтобы требовать от него олимпийской медали, то Олюнин уже радовал страну подобным достижением: в его активе — серебро Сочи-2014.

Правда, та награда стала, скорее, неожиданностью, так как в число фаворитов Николай не входил. Посмотрим, сможет ли россиянин подтвердить свой статус призера Олимпиады.

Фристайл

Женщины, акробатика, квалификация

За кого болеть: Любовь Никитина, Александра Орлова, Кристина Спиридонова, Алина Гриднева.

Когда: первая квалификация — в 14:00 мск, вторая — в 14:45.

От России на Олимпиаду отправились целых 22 фристайлиста — это самая многочисленная команда нашей страны, не считая хоккейной сборной.

В женской акробатике примут участие четыре спортсменки — Александра Орлова, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова и Алина Гриднева.

Спиридонова и Орлова уже сумели зарекомендовать себя по ходу сезона, причем Кристина в преддверии Игр заявила, что ее прыжковая программа вполне позволяет ей рассчитывать на медаль.

Что ж, будем надеяться на удачный олимпийский дебют 19-летней россиянки.

Скелетон

Мужчины, квалификация

За кого болеть: Никита Трегубов, Владислав Марченков.

Когда: первый заезд — в 04:00 мск, второй — в 05:30.

МОК допустил до олимпийских соревнований в скелетоне только двух мужчин из России — Никиту Трегубова и Владислава Марченкова. При этом реальные шансы на медаль есть, пожалуй, только у Трегубова, который становился бронзовым призером чемпионата Европы — 2016 и чемпионата мира — 2017.

Впрочем, говорить о медалях пока рано: 15 февраля в скелетоне состоится квалификация, которую должны пройти оба россиянина.

Горнолыжный спорт

Женщины, слалом, квалификация и финал

Мужчины, скоростной спуск

За кого болеть: Екатерина Ткаченко

Когда: у женщин квалификация стартует в 04:00 мск, финал — в 07:45; скоростной спуск у мужчин — в 05:30.

Женский слалом должен был состояться 14 февраля, но из-за плохой погоды был перенесен на следующий день. Болеть в этой дисциплине россиянам стоит за 22-летнюю Екатерину Ткаченко — чемпионку России 2017 года.

К сожалению, на международном уровне спортсменка пока не проявила себя во всей красе, так что медаль от нее стала бы приятным сюрпризом. Впрочем, Ткаченко в любом случае молодец хотя бы потому, что отобралась на Игры. В скоростном спуске среди мужчин, например, россиян совсем не будет.

Конькобежный спорт

Мужчины, 10.000 м

За кого болеть: кто приглянется, россиян не будет.

Когда: 14:00 мск.

Мужской забег конькобежцев на 10.000 м — еще одна дисциплина, в которой не представлены россияне. К сожалению, это не может вызывать удивления:

Международный олимпийский комитет предоставил приглашение на Игры только конькобежцу Сергею Трофимову, который не может закрыть собой все дистанции.

Так что болеть в этом забеге стоит за красивую борьбу.

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