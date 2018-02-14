Тарасова и Морозов претендуют на золото Олимпиады в фигурном катании

— Как вы оцениваете сегодняшнее выступление спортивных пар в короткой программе?

Призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух: Ребята большие молодцы, откатали чисто. Евгения Тарасова / Владимир Морозов занимают твердое второе место с небольшим отставанием от китайцев. Все будет решаться в произвольной программе, потому что это очень маленький отрыв, меньше одного элемента.

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Очень важно было занять строчку поближе к основным конкурентам, которыми являются, конечно же, китайская пара.

Также очень хорошо, что Тарасова и Морозов обошли с большим преимуществом немецкий дуэт Алена Савченко / Бруно Массо, который тоже считается одним из основных претендентов на золото.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин: Я оцениваю сегодняшнее выступление так: китайская и русская пара должны быть первыми — кто из них сильнее, трудно сказать.

Третье место я бы отдал паре Наталья Забияко / Александр Энберт, которых, безусловно, засудили.

Остальные пары были равны. Но я считаю, что сегодня в тройке должны были быть два российских дуэта.

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин: Великолепное и прекрасное сегодня было выступление. Очень приятно, что ребята так порадовали. Выступая последним номером, наши главные лидеры Тарасова и Морозов безупречно откатали короткую программу и максимально выполнили свою задачу на сегодняшний день.

— Второе место с минимальным отрывом — это действительно очень хорошая заявка на золото?

И. А.: В парном катании все непредсказуемо, цена элемента очень высока, поэтому я считаю, что никто еще не потерял шанса на золото, в том числе и немецкий дуэт. Все же, наверное, меньше всего шансов у канадцев, хотя они тоже довольно удачно выступают. Однако я считаю, что

у всех четырех лидирующих пар при определенном раскладе есть возможность взять золото. Но больше всего шансов у китайской пары и у наших спортсменов.

М. М.: Безусловно, Тарасова и Морозов — наша главная надежда в парном катании, но не стоит забывать о том, что у нас серьезные соперники. Ребятам нужно откатать на свой максимум. Мы знаем, как они могут выступать, несмотря на неудачи, которые случались по ходу сезона.

— Восьмое место после короткой программы занимают Забияко и Энберт. Сами ребята назвали свой прокат хорошим и не вызвавшим затруднений. Вы с ними согласны?

И. А.: Я видел их выступление. Ребята катались в свою силу, но они дебютанты и пока объективно являются третьей парой России.

Так как у ребят невысокий рейтинг, судьи пока не готовы ставить им высокие оценки, но они большие молодцы, что хорошо катаются и уже получили титул серебряных призеров Олимпийских игр в командном турнире.

А. М.: На мой взгляд, Забияко и Энберт заслуживали третьего места. Я и сам парник — чемпион Советского Союза, призер первенства Европы и мира, поэтому с моей точки зрения это так.

М. М.: Я согласен с ребятами, а их промежуточное третье место обусловлено тем, что они совсем недавно вошли в элиту фигурного катания. С ними пока только знакомятся, узнают, на что они способны. Если они в произвольной программе выступят так же, как сделали это в командном турнире, то в мировом рейтинге у них будут хорошие шансы для продвижения вперед.

— В отсутствие Столбовой и Климова сборную представили также Кристина Астахова / Алексей Рогонов, показавшие десятый результат в короткой программе. Ксения и Федор могли бы бороться за золото, если бы поехали на Олимпиаду?

И. А.:

Я считаю, что Ксения и Федор точно были бы в лидирующей группе. Они бы оказались в первой четверке или пятерке, в этом у меня сомнений нет.

За золото бороться им было бы тяжело, так как сейчас огромное количество сильнейших спортсменов, но то, что они бы заняли место в лидирующей пятерке, у меня не вызывает сомнений.

А. М.:

Присутствие Столбовой и Климова на Олимпиаде перепутало бы все карты и привело бы к напряженности в рядах соперников. Очень жаль, что их нет.

Особенно жаль, что их не было в командных соревнованиях, где они могли бы выступить вместо Забияко и Энберта и принести нашей команде дополнительное очко, а может, и два.

М. М.: Сложно сказать, как бы выступили Столбова и Климов, я ведь не их тренер, но, безусловно, серебряные призеры Олимпийских игр в Сочи могли бы побороться в Пхенчхане за медали высшей пробы. Однако, если подойти к вопросу философски, то известно, что природа не терпит пустот. Если кто-то отсутствует, то его место занимает кто-то другой. Так устроена жизнь, к сожалению.

— Как завтра будет развиваться борьба за медали?

А.М.: Завтра за золото будут бороться все. По крайней мере, четыре лидирующие пары.

М.М.: Вы знаете, при той системе, которая сейчас существует, многое будет зависеть от чистоты исполнения произвольной программы. Возможны разные рокировки, но в принципе первые пять пар сохраняют шансы на призовые места.

Основная борьба, я думаю, развернется между китайской парой и нашими спортсменами, по крайней мере, я это так вижу. Очень небольшой разрыв после короткой программы, и есть интрига — у кого окажутся крепче нервы.

В этом плане, мне кажется, нашим спортсменам будет попроще, потому что второе место после короткой программы придает некое спокойствие. Важно перед стартом хорошо выспаться, поесть и быть здоровым! Вот что самое главное.

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