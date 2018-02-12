Российские фигуристы ответили Вагнер на критику Загитовой

Удивительный по своим масштабам скандал разгорелся вокруг нескольких сообщений в твиттере американской фигуристки Эшли Вагнер, которая не слишком положительно высказалась о произвольной программе россиянки Алины Загитовой в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде.

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По мнению американки, отсутствие прыжков в первой половине и их огромное количество во второй делают впечатление от программы не цельным и хаотичным. Загитова и правда перенесла целых семь прыжков на вторую часть своего выступления с вполне определенной и логичной целью – прыжки во второй половине программы прыжки оцениваются чуть выше.

«Я уважаю соревновательный подход, но не могу принять эту постановку, — написала Вагнер в своем твиттере. — Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую ее за использование этой системы в своих интересах, как спортсмен я абсолютно уважаю то, что она делает».

Вагнер подчеркнула, что критикует совсем не Загитову, а систему подсчета очков, которая подталкивает спортсменов делать несбалансированные программы.

«Она набирает очки за очками. Это система, и Загитова работает, как надо. Нельзя винить ее за то, что система так работает»,

— отметила Эшли.

Когда Вагнер стали писать возмущенные фанаты Загитовой (не только россияне, но и иностранцы), американка, и вовсе заявила, что восхищается российской спортсменкой, назвав ее «мерцающей звездой на этом соревновании», но градус критики не снизился.

При этом сама американка в споре выглядела куда достойнее «защитников» Загитовой. Те легко переходили на личности, а фигуристка так же легко обращала это в безобидную шутку.

— Может, это просто зависть, что ты не можешь выступать с такой выносливостью и «прыжковыми» отрезками? Твое лицо выглядит немного зеленым от зависти.

Вагнер: — Я очень сильно завидую. Совершенно бы не справилась с программой, настолько сложной в конце. Это впечатляет. Просто я предпочитаю чуть менее хаотичную вторую часть программы.

Hardly envious I absolutely cannot handle a program that technically difficult at the end! It's impressive but I just prefer a bit less of a chaotic second half! https://t.co/y5f1yjeBQ3 — Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.

— Пока она соревнуется на Играх, ты сидишь дома! Смешно.

Вагнер: — Ну, на самом деле я не дома... Смешно.

Well I'm not actually at home...how funny! https://t.co/Xu9ZB9j6d1 — Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.

— Это просто твоя зависть. Ты не смогла бы так прыгать ни во второй части программы, ни даже в первой.

Вагнер: — Я знаю, ты просто троллишь, но это, в общем-то, правда.

I know you're just trolling, but also, true https://t.co/qhtqpyb5Ri — Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.

Отметим, что ранее 26-летняя Вагнер не смогла отобраться на Олимпиаду-2018 из-за неудачного выступления на чемпионате США, где она стала лишь четвертой.

В интервью «Газете.Ru» эту ситуацию прокомментировал почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев. Он считает, что Вагнер недовольна правилами, потому что не может под них подстроиться.

«Есть правила, которые дают преимущества фигуристам, исполняющим наиболее сложные элементы, в частности, прыжковые, во второй половине программы, — подчеркнул Писеев. --

Для Вагнер удивительно, что Евгения Медведева и Загитова четко следуют этим правилам. Они настолько готовы, что могут во второй половине все это исполнить. Американка же не в состоянии построить свою программу таким образом, поэтому ей, должно быть, странно, как это можно так делать. А, оказывается, можно, только надо для этого быть Загитовой или Медведевой».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал американку куда сильнее. По его мнению, Загитова катается для судей, а не для Вагнер.

«Всегда найдутся люди, которым нравится то или иное катание или не нравится. Но Алина Загитова катается не для Эшли Вагнер, а для судей, — передает слова Ягудина «Спорт-экспресс». - И с технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно.

Эшли Вагнер можно ответить так: «Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх».

Еще более язвительно прошлась по Вагнер первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

«Ну а что может сказать спортсменка, которая проигрывает? Надо поражение как-то по-человечески принимать. – сказала фигуристка. — У Алины шикарная программа. Естественно она хочет, чтобы ее программа стоила дороже и для этого все сложные прыжковые элементы надо переносить на вторую половину проката. Другие не могут этого, потому что не хватает физики. Если бы также делал кто-то еще, Загитову никто не критиковал бы».

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Чайковская в свою очередь назвала критику незаслуженной, а выступление Загитовой – лучшей в истории женского катания.

«У Загитовой лучшая программа одиночницы, которую я когда-либо видела за всю историю женского одиночного катания. В силу нашей системы все прыжки ценятся во второй половине проката. Все, кто может это делать, туда вставляют.

Вагнер может что-то прыгнуть только на первых секундах. Дальше она очень тяжело докатывает. Понятно, что для нее это совершенно невыполнимая цель»,

— отметила Чайковская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова тоже предсказуемо не согласилась с американкой.

«У Алины самая сложная программа, все элементы собраны в конце. Многое она прыгает с поднятыми вверх руками, что усложняет выступление. Ей так лучше, она хочет делать по-своему, а не как все. И баллы она получает тоже не как все», — подчеркнула спортсменка.

Не был слишком оригинален и серебряный призер Олимпиады Илья Авербух, который тоже перевел разговор в русло «правила для всех едины» и «попробуй сам так прыгнуть», на что Вагнер, к слову, ответила задолго до этих интервью еще у себя в комментариях.

«Вагнер пишет, что Алина просто ездит и убивает время, но правила для всех равны, и ничего не мешает ей построить свою программу так же, прыгнуть все по второй минуте. Однако это совсем не так просто. Если бы это было просто, так все бы и катались. Но Эшли Вагнер свою программу так строит не потому, что любит фигурное катание, а потому, что у нее нет возможностей сделать её более сложной.

Американка пытается увести вектор обсуждения в сторону. Она говорит о прыжках во второй половине, вместо того чтобы признать, что Алина исполняет уникальный каскад тройной лутц – тройной риттбергер, который больше никто не прыгает. А ведь именно он дает ей большой отрыв от конкуренток. Вагнер сама и близко не готова прыгать такой каскад.

Это вообще типичная американская история. В спорте все то же самое, что и в политике. Благо спорт намного честнее»,

— передает слова Авербуха «Чемпионат.com».

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