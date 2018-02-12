«Очень круто»: фигуристы довольны серебряной медалью Олимпиады

По завершении командного турнира фигуристов на Олимпиаде, где сборная России завоевала серебро, первой на правах капитана российской команды слово взяла Екатерина Боброва.

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«Конечно, мы очень довольны серебром. Рады уже только тому, что вообще сюда приехали. У нас молодая новая команда. Перспективная – покажет себя еще! — констатировала спортсменка. – Когда в короткой программе выступал Миша Коляда, мы с Дмитрием Соловьевым еще летели в самолете. Разные были эмоции... А перед выступлением Евгении Тарасовой и Владимира Морозова я молилась за Женю. Мы дружим, всегда за нее бепокоюсь.

Кстати, был классный момент во второй части нашего с Димой проката.

Когда по сюжету я «прозрела», катилась в сторону нашей скамейки с обращенными туда руками. И все наши ребята стали дружно махать – сильная была картина!»

Затем Боброва отдала должное качественному тренировочному лагерю:

«В Японии у нас были отличные условия, бассейн и тренажерные залы, много льда. Жили по одному. Прошли акклиматизацию, отлично подготовились! Завтра возвращаемся туда, чтобы перезарядить батарейки и в личных состязаниях выступить еще лучше. Считаю временный отъезд из олимпийской деревни правильным решением. Надо выдохнуть. Скажем, здесь я не могу позволить себе выйти ненакрашенной даже на тренировку. Теперь надо отдохнуть от косметики. Привести в порядок лицо».

На россиянку произвело впечатление количество болельщиков из родной страны в зале.

«Да как будто дома выступали! Всем большое спасибо, — сказала спортсменка. --

Помню еще по Сочи: трибуны тогда просто снесли шумом и криком. Было колоссальное напряжение и квадратные глаза.

Здесь же доброта лилась на лед. Будто ты сидишь с пледом и чашкой горячего чая. Такой уют! Кайф! Думаю, надолго запомню корейскую Олимпиаду. Судейство? Не наше дело его обсуждать. Надо просто делать свою работу. Хорошо, что в преддверии личных стартов мы поняли, что нужно подправить».

В завершении своего выступления Боброва выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

15-летняя Алина Загитова выглядела не по годам уверенно, но была немногословна. На многие вопросы отвечать отказалась, лишь улыбнувшись.

«Прокатом очень довольна, смогла справиться с волнением, — призналась она. — Всегда все хорошо делаю на тренировках. Так почему не повторить на соревнованиях? Ничего страшного здесь нет».

По словам Загитовой, трехдневные состязания позитивно сказались на ее отношениях с Евгенией Медведевой, с которой они тренируются в группе Этери Тутберидзе:

«Во время этих соревнований мы очень сплотились с Женей. Ничего еще не доказано. Вся борьба впереди. Теперь мы поедем в Японию на сбор и через несколько дней вернемся».

Когда команду построили перед журналистами в полном составе, быстро выяснилась самая популярная фигура – Медведева. Евгении пришлось отдуваться за всех. Отдадим ей должное, речь у еще в общем-то юной спортсменки уже поставлена как следует.

«Мы впервые попробовали Олимпийские игры. Еще совсем недавно и не знали, что это такое, — отметила фигуристка. — Так что в личных турнирах для многих это уже не будет первым выходом на лед. Думаю, все наши хотели бы золота, и мы объективно имели на него все шансы. Но получилось так, как получилось».

Впрочем, серебро Медведева тоже восприняла с большим позитивом.

«Быть серебряным призером Олимпиады – это круто. Мы проделали огромную работу, долгое время шли к этим соревнованиям.

Справились со всеми трудностями, и сегодня мы здесь. Поверьте, каждый выложился по полной. Сделал свой максимум.

Считаю, эти усилия не пропали даром», — резюмировала двукратная чемпионка мира.

Евгению Тарасову попросили прокомментировать прокат Загитовой.

«Алина – большой молодец. В 15 лет выйти на олимпийский лед и так выступить – дорогого стоит, — отдала должное соотечественнице спортсменка. — Может, она и юна по возрасту, но в жизни уже взрослый сложившийся человек. Загитова сильно помогла нам в командной борьбе. Желаю ей развить успех в личном выступлении».

Одиночник Михаил Коляда хранил олимпийское молчание, как бы его ни просили прокомментировать свое выступление.

«Всем спасибо за поддержку, я всех очень люблю»,

— все, что сказал фигурист.

Иностранные звезды оказались более разговорчивы. О выступлении команды США поведала Алекса Шимека.

«Мы гордимся своим выступлением, ведь смогли добиться отличного результата, — заявила она. — Как команда считаем, что завоевали бронзу благодаря хорошему катанию и позитивной атмосфере в команде. Что мне сказал Алекс Шибутани? Да мы просто радовались. «Мы сделали это!» — говорили друг другу. Здорово находиться на Олимпиаде! Также поставили телефон на таймер, положили на лед и сфотографировались с такого ракурса. Чтобы память о команде сохранилась.

Чувствуем себя очень свежими, это замечательные ощущения. Даже слов нет, чтобы передать. Лучшей команды я и пожелать не могу, это счастье».

Теперь уже двукратный олимпийский чемпион Скотт Мойр объяснил мотивацию канадской сборной: как выяснилось, «Кленовые листья» четыре года грезили реваншем у россиян.

«После Сочи-2014 осталось неприятное послевкусие, — поделился ветеран фигурного катания. — Но теперь мы хотели выиграть. Верили в себя, говорили об этом. Поставили цель, короче говоря. Канадцы рождаются на льду. Нам важно быть лучшими в этих видах: фигурное катание, керлинг, хоккей. Приятно было обойти такие сильные команды, как Россия и США».

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