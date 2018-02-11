Россияне остались без медалей во второй день Олимпиады

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
Япония Швеция
1:2
online
Швейцария Южная Корея
8:0
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
Финляндия США
1:3
online
Канада Россия
5:0
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:00
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml —:— online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml —:— online
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Скоро
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Скоро
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Скоро
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Скоро
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:04
Россия Швейцария
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
Скоро
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Норвегия
–:–
скоро
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
скоро
15:10
США Словения
–:–
скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
Скоро
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
скоро
03:05
Канада Италия
–:–
скоро
03:05
Южная Корея США
–:–
скоро
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
скоро
08:05
Россия Великобритания
–:–
скоро
08:05
Дания Швеция
–:–
скоро
08:05
Швейцария Китай
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
скоро
14:05
Швейцария Италия
–:–
скоро
14:05
Норвегия Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
скоро
10:40
Норвегия Швеция
–:–
скоро
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швейцария Канада
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Дания Япония
–:–
скоро
03:05
Китай Россия
–:–
скоро
03:05
Великобритания США
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
скоро
08:05
Норвегия Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
08:05
Дания Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
скоро
14:05
Канада Швеция
–:–
скоро
14:05
США Швейцария
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
скоро
10:40
Россия Словения
–:–
скоро
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
скоро
15:10
Швеция Германия
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Скоро
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
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Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
скоро
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Швеция США
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
08:05
Швеция Россия
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
скоро
14:05
Швеция Великобритания
–:–
скоро
14:05
Дания США
–:–
скоро
14:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
скоро
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
15:10
Россия США
–:–
скоро
15:10
Словения Словакия
–:–
скоро
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
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Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
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Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
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Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
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Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
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Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
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Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
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Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
скоро
03:05
Россия США
–:–
скоро
03:05
Япония Китай
–:–
скоро
03:05
Дания Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
скоро
08:05
Канада Швеция
–:–
скоро
08:05
Япония Италия
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
скоро
14:05
Китай Дания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
скоро
10:40
Чехия Швейцария
–:–
скоро
15:10
Канада Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швеция Финляндия
–:–
скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
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Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
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Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
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Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
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Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
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Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Скоро
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
скоро
03:05
США Япония
–:–
скоро
03:05
Швейцария Канада
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
скоро
08:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
08:05
Китай Южная Корея
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
скоро
14:05
Дания Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Италия Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Норвегия
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Россия Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
12:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Швеция Швейцария
–:–
скоро
08:05
США Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Дания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
скоро
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
скоро
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
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Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
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Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
online
Полное расписание

Второй день Игр: Россия с рекордом, но без медалей

Россияне остались без медалей во второй день Олимпиады

Российский лыжник Денис Спицов ТАСС
Российский лыжник Денис Спицов
Мировой рекорд Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира фигуристов, сенсационное и обидное четвертое место Дениса Спицова в лыжном скиатлоне, провал Романа Репилова и Феликса Лоха в решающий момент и сенсационное золото австрийского андердога в санях. Крушение медальных надежд России в женском могуле, сюрреализм в мужском биатлонном спринте, третья олимпийская победа Свена Крамера в коньках на 5000 м и золото 17-летнего американца в слоупстайле. «Газета.Ru» представляет обзор второго медального дня Олимпиады в Пхёнчхане.

Во второй официальный день на Олимпийских играх в Пхенчхане были разыграны шесть комплектов наград в разных видах спорта. Несмотря на серьезные надежды как минимум в паре дисциплин и немного неожиданную борьбу в еще одной, российская команда осталась без наград.

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Фигурное катание

Четвертый соревновательный и второй медальный день Олимпийских игр начался с продолжения командных соревнований по фигурному катанию. 11 февраля соревнования состоялись сразу в трех дисциплинах, и теперь до финиша остается столько же видов программы.

Сначала короткий танец демонстрировали пары, и здесь никаких шансов соперникам не оставили канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир, на целых пять баллов опередившие американский дуэт Майи и Алекса Шибутани и почти на шесть россиян Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева.

Впрочем, наша пара тоже может занести выступление себе в актив. Боброва с Соловьевым откатались на отличном уровне и смогли обогнать одних из своих самых принципиальных соперников – итальянцев Анну Капеллини и Луку Ланоте, у которых россияне выиграли больше двух баллов.

Это позволило в общей таблице обойти Японию и выйти на третье место, а вот Канада упрочила свое лидерство, оторвавшись на четыре балла от США и на шесть от нашей команды.

Впрочем, даже несмотря на отсутствие медального улова, одна победа у россиян, пусть и локальная, 11 февраля есть.

Евгения Медведева блестяще выступила в короткой программе командного турнира и не просто выиграла ее за явным преимуществом, но и установила мировой рекорд в женском катании — 81,06 очка.

Канадка Кейтлин Осмонд заняла третье место, что не позволило нашей сборной существенно сократить отставание, зато пятое место Брэди Теннелл из США отбросило «звездно-полосатых» на третье место с отставанием в два очка от России.

Упрочить еще на один балл вторую позицию удалось нашей спортивной паре Наталья Забияко / Александр Энберт, обогнавшей на одну позицию американцев Алексу Шимеку и Криса Книрима.

Забияко и Энберт уверенно справились с волнением и выдали фактически безошибочный прокат, уступив только из-за сложности находящимся сейчас на более высоком уровне итальянцам Валентине Маркеи и Ондрею Хотареку и выигравшим произвольную канадцам Меган Дюамель и Эрику Редфорду.

Теперь перед решающим днем соревнований отрыв Канады составляет все те же шесть очков, и догнать «кленовых листьев» будет очень сложно, тем более что они наверняка возьмут максимальные 10 очков в танцах, зато уж за серебро с американцами бороться необходимо.

Основные надежды нашей команды будут связаны с Алиной Загитовой, которая представит произвольную программу, а Михаилу Коляде у мужчин будет необходимо «отмазываться» за провал в короткой программе, из-за которого канадцы и ускакали так далеко.

Лыжные гонки

Лыжный скиатлон не обещал российской команде в отсутствие Сергея Устюгова и других суперзвезд лыжных гонок борьбы за медали, но неожиданно подарил ее.

Юная восходящая звездочка лыж Денис Спицов не стушевался в борьбе с грандами, не смутился из-за попадания в завал и падения на старте гонки, от которого, например, так и не отошел другой россиянин Андрей Ларьков.

Более того, всю классическую часть дистанции Спицов после того падения провел со сломанным кончиком лыжи, что не помешало ему отыграть у лидирующей группы приличное отставание.

На любимой классической части дистанции Спицов уже был полноправным участником борьбы за медали, но в итоге норвежец Симен Хегстад Крюгер убежал от пелотона и стал олимпийским чемпионом, а его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Крстер Холлун закрыли пьедестал.

Таким образом, норвежские лыжники расположились на всех трех олимпийских ступенях подиума впервые за последние 26 лет!

Что до Спицова, то он провел отличную гонку, сражался до конца и финишировал всего в четырех секундах от бронзы на самом обидном четвертом месте. Остальные трое россиян закончили гонку в третьем десятке.

Санный спорт

Настоящая сенсация грянула в виде, где Россия рассчитывала минимум на одну медаль, а по-хорошему на две, причем одну золотую, — в санном спорте. Роман Репилов в прошлом сезоне стал обладателем Кубка мира, Семен Павличенко в 2015 году стал единственным российским чемпионом мира в этом виде спорта.

Впрочем, Павличенко, начинавший турнир саночников под первым номером, наошибавшись, утратил свои шансы на медаль после первой же попытки, откатившись в середину второго десятка.

После этого он постепенно улучшал позицию, но забраться выше 14-го места по итогам соревнований не сумел, уступив в том числе и еще одному россиянину Степану Федорову, ставшему 13-м.

А вот Репилов после первой попытки был четвертым, поднявшись по итогам первого дня на третье место. Россиянин проигрывал лидеру, чемпиону двух предыдущих Олимпиад Феликсу Лоху из Германии, 0,2 секунды, что вполне можно было обыграть.

Однако уже в первой попытке 11 февраля Репилов, как днем ранее Павличенко, провалился, и дальше за борьбой за медали россияне просто наблюдали.

Казалось, ничто не помешает Лоху выиграть свою третью Олимпиаду, но он, завершая соревнования своей четвертой попыткой за два дня, тоже сделал слишком много ошибок и оказался в итоговом протоколе только пятым.

Сенсационным олимпийским чемпионом стал австриец Доминик Гляйршер, который накануне выиграл первую попытку, но после второй откатился на седьмое место протокола.

Казалось, премьерный прокат Гляйршера останется единственной его вспышкой, но 11 января он мощно провел обе своих попытки и в итоге опередил американца Криса Маздзера, ставшего вторым, и выигравшего бронзу немца Йоханнеса Людвига.

Биатлон

Еще более сенсационными оказались соревнования по биатлону. Весь мир ждал, кто выиграет олимпийский спринт у мужчин – норвежец Йоханнес Бё или француз Мартен Фуркад?

Все гонки сезона в Кубке мира, кроме одной, где первенствовал старший Бё, Тарьей, выиграл кто-то из этой парочки. При этом Йоханнес Бё лишь раз не попал на пьедестал почета, а Фуркад был на нем во всех гонках!

Тем фантастичнее выглядит расклад Пхёнчхана-2018, где фавориты на двоих промазали семь раз и ни на какой подиум, само собой, не попали.

Фуркад, промахнувшись трижды, финишировал восьмым с отставанием от лидера в 22,1 секунды. Бё, допустив четыре осечки и отстав почти на полторы минуты, закончил гонку за пределами третьей десятки!

В итоге и второе биатлонное золото, вслед за женским спринтом, ушло в Германию — победил отстрелявшийся чисто Арнд Пайффер. Вторым стал чех Михал Крчмар, бронза досталась итальянцу Доминику Виндишу.

Обоим допущенным до Игр российским биатлонистам в преддверии пасьюта похвастать нечем. Антон Бабиков закончил гонку 57-м с четырьмя промахами и 2:09,7 с отставания, а Матвей Елисеев стал и вовсе 83-м, проиграв Пайфферу почти три с половиной минуты.

Коньки

В коньках олимпийским чемпионом на стайерской дистанции 5000 м стал легендарный голландец Свен Крамер. Он стал первым конькобежцем, сумевшим выиграть в этой дисциплине три олимпийских золота.

Долгое время в соревнованиях лидировал кореец Ли Сон Хун, затем его обогнал сенсационный новозеландец Питер Майкл, но в трех последних забегах их сбросили с пьедестала Крамер, канадец Тед-Ян Блумен и норвежец Сверре-Лунде Педерсен.

К слову, чемпион также установил в этом забеге олимпийский рекорд, пробежав за 6:09,76. Представителей сборной России в этой дисциплине не было.

Фристайл

Зато сразу три молодых россиянки участвовали в соревнованиях в могуле, причем все они имели шансы на медали, так как уже зажигали на этапах Кубка мира.

Квалификация только подтвердила ожидания: все пробились в решающую часть соревнований, причем Марика Пертахия сделала это с седьмым результатом, Регина Рахимова — с четвертым, а Екатерина Столярова — и вовсе со вторым.

Правда, речь шла о второй квалификации, в которой выступали те, кто не смог пробиться в финал из первой.

В итоге россиянки не смогли зацепиться за медальную борьбу, не попав в главный финал соревнований и закончив их во втором десятке итогового протокола.

Золото выиграла француженка Перрин Лаффон, серебро завоевала проигравшая ей 0,09 балла канадка Жюстин Дуффур-Лапуант, а первую на этих Играх медаль для Казахстана выиграла ставшая третьей Юлия Галышева.

Сноуборд

В слоупстайле, где накануне Влад Хдарин, призер юношеской Олимпиады в Лиллехамере в 2016 году, не смог пробиться в финал, был разыгран комплект наград.

Золото досталось 17-летнему американцу Редмонду Джеррарду. Он на 1,16 балла обыграл канадца Максанса Парро и на 1,94 еще одного представителя Канады Марка Макморриса.

Хоккей

Женская сборная России по хоккею стартовала на олимпийском турнире. Нашим девушкам сразу же досталась в соперники в квартете сильнейших национальная команда Канады, которая забросила в российские ворота пять безответных шайб.

В другом матче группы А Финляндия вела с минимальным перевесом у сборной США после первого периода, но уступила, пропустив три шайбы в оставшиеся 40 минут.

Керлинг

В последнем матче группового этапа российская пара в дабл-миксте Александр Куршельницкий / Анастасия Белозерова имела большое преимущество над Швейцарией, но, по словам Александра, расслабилась и уступила со счетом 8:9.

Впрочем, в полуфинал наш тандем вышел досрочно и теперь, заняв в круговом турнире третье место, сыграет там как раз с финишировавшими вторыми швейцарцами. В другом полуфинале встретятся Канада и Норвегия.

Медальный зачет

По итогам второго дня Олимпиады сборная Германии сохранила лидерство. К двум золотым наградам первого дня спортсмены из этой страны добавили еще одно золото и бронзу.

Вторая по-прежнему команда Нидерландов, завоевавшая во второй день только одну, зато золотую медаль. Теперь у «оранжевых» два золота, два серебра и две бронзы.

На третье место выбралась сборная Норвегии, которая наконец выиграла первое золото, а также добавила в свой актив серебро и две бронзы и теперь имеет в активе аж восемь (1-4-3) медалей.

У США, занимающих четвертую строчку, есть золото и серебро, Австрия, Швеция, Франция и Южная Корея имеют в активе по золотой медали.

У российской «нейтральной» сборной 11 февраля ничего не изменилось — бронзовая медаль Семена Елистратова в шорт-треке остается пока единственной.

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