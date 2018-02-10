Зачем американский фанат принес флаг России на церемонию открытия Игр

Финны без имперского флага

Одним из первых официально зафиксированных скандалов на церемониях открытия Олимпиад принято считать ситуацию, произошедшую на торжественном мероприятии по случаю, страшно подумать, летних Игр-1908, которые проходили в Лондоне.

Реклама

Тогда парад спортсменов был еще в диковинку — впервые подобная практика была опробована на внеочередной Олимпиаде-1906, состоявшейся в Афинах по поводу празднования десятилетия проведения первых легитимных Игр в столице Греции.

Принять участие в британских стартах — а значит, и пронести свой флаг на церемонии открытия — должны были среди прочих и финские спортсмены.

Проблема заключалась лишь в том, что в те годы Финляндия входила в состав Российской империи и, следовательно, обязана была пройти перед ложей короля Эдуарда VII с российским стягом, что многие скандинавские атлеты расценили как личный позор.

В результате финская делегация недосчиталась множества представителей на церемонии, а знаменосец сборной тогда и вовсе остался без флага, напрочь не сойдясь с представителями России в этом вопросе.

Американцы королей не ценят

К слову, на том же мероприятии случился и куда более грандиозный скандал.

Делегация США отказалась преклонить свой национальный стяг перед Эдуардом VII — то ли по причине ошибки организаторов, почему-то не вывесивших их знамя на стадионе, то ли по политическим причинам.

Любопытно, что те Игры стали последними, на которых участникам разрешалось объединяться в различные команды для участия в отдельных дисциплинах — так, в Лондоне выступили такие сборные, как Австралазия (Австралия + Новая Зеландия) и смешанный датско-исландский коллектив.

Однако уже спустя 110 лет это правило было нарушено — на Олимпиаду в Пхенчхане была заявлена объединенная команда, составленная из спортсменов Южной Кореи и КНДР.

«Попутчица» индийской сборной

Из давно прошедших дней стремительно перенесемся в XXI век — правда, оставшись во все том же Лондоне.

Столица Великобритании, которая, к слову, чаще всех удостаивалась чести принимать Олимпиаду (в этом городе Игры проходили аж трижды — в 1908, 1948 и 2012 годах), в своей последней попытке проведения соревнований показала наглядный пример того, как не нужно работать с обеспечением безопасности на церемонии открытия. Индийская делегация была попросту шокирована, когда к знаменосцу сборной во время прохода перед болельщиками как ни в чем не бывало присоединилась девушка в «кэжуал» одежде, как минимум сильно выделявшаяся на фоне облаченных в национальные костюмы атлетов.

Позднее оказалось, что таинственной спутницей спортсмена стала студентка из Индии, в тот момент обучавшая в одном из лондонских университетов и, конечно же, не имевшая аккредитации для шествия во главе индийской сборной.

Земфира не хотела звучать в Сочи

Не обошли скандалы и церемонию открытия сочинских Игр — здесь всем, безусловно, вспоминается история с нераскрывшимся пятым олимпийским кольцом, в которой некоторые особо мнительные разглядели политический «месседж».

Впрочем, впоследствии организаторы Игр-2014 полностью исправились за технический конфуз, сделав пятое кольцо одной из фишек той Олимпиады.

Особо ярко изначально не самая приятная ситуация была обыграна уже на прощальном олимпийском мероприятии, когда артисты в одной из инсталляций полностью повторили «новый дизайн» олимпийского знамени от российского оргкомитета, получив за подобную самоиронию крайне положительную прессу.

Куда менее приятной получилась ситуация с претензиями певицы Земфиры, которая публично возмутилась использованием на церемонии ее песни с нарушением авторских прав. Комментируя случившиеся, музыкант не стеснялась в выражениях, заявляя, что организаторы позволили себе «беспредел».

Белорусский привет с Паралимпиады

И, пожалуй, самый свежий скандал (не считая американца из Пхенчхана, столь сильно обрадовавшего российских болельщиков) произошел на открытии Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Тогда, напомним, уже вовсю полыхал «костер» допингового скандала в российском спорте, однако олимпийская сборная страны еще не была лишена своего флага.

Подобное нельзя было сказать, впрочем, о паралимпийцах – до Игр-2016 россияне попросту не были допущены.

Однако о России все же напомнил член белорусской делегации Андрей Фомочкин, несмотря на все запреты, решивший пронести на церемонию открытия соревнований российский стяг и продемонстрировать его на весь мир.

Впоследствии Фомочкин, оказавшийся сотрудником министерства спорта и туризма Белоруссии, лишился аккредитации, зато был немало «премирован» российской стороной — за свой поступок мужчина в том числе получил и квартиру в Москве.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».