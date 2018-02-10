Почему американский фанат развернул флаг России на открытии Олимпиады

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане произошел любопытный случай: американский болельщик решил поддержать российских спортсменов и пронес на трибуны бело-сине-красный флаг, украшенный дополнительно изображением нашего герба и названием страны.

Пока отечественные спортсмены шествовали по Олимпийскому стадиону в светло-серых куртках без цветов России, а корейский волонтер нес перед ними нейтральный флаг, парень из США растянул большой стяг нашего государства.

По информации RT, молодого человека зовут Филип Вахуда, и он прибыл на Игры из Окленда. На вопрос, почему он принял решение продемонстрировать на трибунах не звездно-полосатый флаг, а триколор, американец ответил просто:

«Я желаю выразить России поддержку, так как ей не разрешили отправить на Олимпийские игры множество сильных атлетов — например, шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина.

По моему мнению, эти спортсмены должны были принять участие в Олимпиаде».

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Российские болельщики уже отблагодарили Вахуду за этот поступок в социальных сетях.

«Красавчик, наш человек», «Он против политики в спорте!», «Парень, спасибо за поддержку!», «Тот случай, когда другим странам обидно за Россию, поддерживают, кто как может», — писали пользователи в твиттере.

Напомним, накануне, 9 февраля, выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), которая в срочном порядке рассматривала спорные вопросы по участию спортсменов в Играх-2018, приняла отрицательное решение по поводу россиян.

Суд отклонил апелляции 45 отечественных спортсменов и двух тренеров, которые ранее по различным причинам не получили приглашения в Пхенчхан от Международного олимпийского комитета (МОК).

Шипулин и Ан, которых упомянул в своей речи американец Вахуда, подавали апелляцию в числе тех 32 атлетов, которые не были приглашены на Игры без предоставления конкретных объяснений от МОК.

Мотивом для недопуска этих спортсменов до главных стартов четырехлетия Комитет назвал их несоответствие 17 общим критериям, опубликованным немного позже на официальном сайте организации. При этом не уточнялось, по каким именно пунктам не прошел каждый атлет, что исключало возможность аргументированно оспорить вердикт.

Бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон, которая возглавляла специальную комиссию МОК, принимавшую решение по допуску или недопуску российских олимпийцев, охарактеризовала перечень критериев следующим образом:

«В целом, список критериев всеобъемлющий, но далеко не исчерпывающий. Он включает, например, доказательства подозрительных значений профиля стероидов, несоответствий ДНК и нарушений биологического паспорта спортсмена, а также доказательства, которые фигурируют в докладах Ричарда Макларена, Самуэля Шмида и Дениса Освальда.

Каждый случай рассматривался индивидуально и на условиях анонимности».

В итоге ряд отечественных спортсменов, которые ранее никогда не имели проблем с допингом и не упоминались в различных докладах о запрещенных веществах в России, неожиданно не были приглашены на Игры из-за несоответствия каким-то из 17 критериев.

Еще 13 российских атлетов и два тренера изначально не были допущены до Олимпиады, поскольку Международный олимпийский комитет признал их виновными в допинговых нарушениях во время Сочи-2014.

1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд постановил, что МОК не предоставил достаточно доказательств для таких серьезных обвинений, и восстановил репутацию россиян, вернув им достижения сочинской Олимпиады и заодно сняв пожизненное отстранение от Игр, наложенное ранее Международным комитетом.

После такого благосклонного вердикта CAS россияне рассчитывали получить приглашение в Пхенчхан, но так и не дождались его. Обращение в выездную комиссию суда, как уже было сказано, не помогло.

«Суд установил, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии МОК оценивали их, был дискриминационным или несправедливым.

Суд также установил, что нет доказательств того, что комиссии МОК действовали ненадлежащим образом», — говорится в вердикте CAS.

В итоге честь страны на Олимпийских играх отправились защищать 168 спортсменов из России (против 225 в Сочи). Стоит отметить, что МОК разрешил участвовать под нейтральным флагом 169 спортсменам, но конькобежка Ольга Граф добровольно отказалась от поездки в Пхенчхан, так как ее партнеры по командной гонке преследования не были допущены до стартов.

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