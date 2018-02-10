Глава фристайлистов России рассказал о предвзятом судействе на Играх

— Вы впервые возглавляете делегацию отдельной федерации на Олимпиаде. Как ощущения?

Реклама

— Уровень ответственности очень высок. Чувствуется напряжение. Переживаю за наше выступление на Играх. В Корее я бывал уже не раз, в том числе на тестовых мероприятиях. Отдельно встречались с представителями оргкомитета по поводу профилей трасс, смотрели олимпийскую деревню. То есть у нас изначально было представление о том, с чем спортсмены столкнутся здесь в организационно-бытовом плане. Это важно.

Единственное, что нас не радует — расстояние между местом расселения и фристайл-центром в 40 километров. Добираться около часа. Второй момент: в нашем пятнадцатиэтажном доме всего один лифт. Нужно заранее планировать выход.

Это мелочи, конечно, однако из них в итоге складывается весь процесс. В остальном успех будет зависеть от погоды и судейства. Надеемся на объективность, но не исключаем, что оно будет предвзятым по отношению к нашим спортсменам.

— А что, прецеденты уже были?

— Конечно. Занижали оценки. Это встречается в акробатике, могуле, слоупстайле и особенно хаф-пайпе. О существующей проблеме мы разговариваем с международной федерацией. Обижают и других. Скажем, на этапе Кубка мира в Канаде все делалось в пользу местных. Хорошо, в нашей фристайлерской семье все друг к другу относятся нормально. А вот со стороны зрителей негативные моменты случались. Когда акробат Максим Буров победил в США, местные болельщики кричали и свистели. Но мы не должны обращать на такое внимания.

— Ваш вид спорта — один из немногих, где не было ни одного отстранения от Игр. Почему?

— Действительно, к фристайлу нет никаких вопросов. Ни один наш спортсменов не был уличен в применении допинга. Кстати, под допингом многие понимают какие-то стимулирущие препараты. Это не обязательно так.

В запрещенный лист входит и много лекарственных средств, которые мы применяем в повседневной жизни. Фуросемид, например, который дают даже детям, или колдрекс, мельдоний.

У нас есть доктор в каждой команде и врач-координатор всех сборных. Регулярно проводим обучающие семинары со спортсменами и тренерами. Очень внимательно относимся к антидопинговой работе, в том числе к заполнению программы «Адамс», где фиксируется местонахождение каждого спортсмена с тем, чтобы не получать флажки (три флажка — нарушение).

— Фристайл привез в Пхенчхан 22 атлетов: по численности делегации вы уступаете только хоккею. Ко многому обязывает?

— Вообще мы завоевали 25 олимпийских лицензий. Это самое большое количество за всю историю. Довольны, что выступим абсолютно в каждой категории. Добиться такого было непросто, учитывая возрастающую конкуренцию. К сожалению, в итоговый состав вошли лишь 22 человека. Три спортсмена не поехали на Игры по субъективным, не зависящим от федерации причинам. Нас это очень огорчило. Особенно ситуация в мужском могуле, где было завоевано две квоты, но нам предоставили возможность использовать только одну. Перед тренерским штабом встал вопрос, кому из ребят ее отдать.

Решение было принято в пользу бронзового призера Сочи Александра Смышляева. Хотя и Егор Ануфриев заслужил участия, очень многое для этого сделал.

— Сразу несколько сильных могулисток объявляли о завершении карьеры или были выведены из основного состава после Игр-2014. Теперь они вновь в строю. Что заставило передумать?

— По ходу цикла сменились старшие тренеры практически во всех дисциплинах: это не только могул, но и ски-кросс, слоупстайл, хаф-пайп. Мы были вынуждены отказаться от услуг иностранных специалистов. Что касается могула, то у некоторых спортсменов были конфликтные ситуации с тренерским штабом. Очень многие хорошие мастера были вынуждены несвоевременно закончить карьеру, хотя у них существовала возможность выступать дальше, прогрессировать и показывать результат. Тогдашние тренеры постановили исключить их из команды...

Потом могулисток вернули. Марика Пертахия в текущем сезоне получила свой первый, полностью заслуженный пьедестал.

Я также рад, что продолжает стабильно выступать Регина Рахимова. Очень доволен возвращением Екатерины Столяровой. Она талантливая спортсменка.

После создания семьи и рождения ребенка нашла в себе силы побороться за лицензию. В Сочи она была претенденткой на золотую медаль, но история не имеет сослагательного наклонения... Посмотрим, что будет в Корее. Фристайл совершенно непредсказуем, здесь очень сложно предсказывать результаты.

Также все мы очень довольны восстановлением после травмы Смышляева. Буквально в самый последний момент он смог завоевать рейтинговые очки и обеспечить лицензию. Для Александра это уже четвертая Олимпиада.

— Нынешний Смышляев слабее сочинского?

— Трудно сказать, все же он пропустил сезон из-за сложного повреждения. Однако нагоняет.

— Бесспорны успехи российских фристайлистов в акробатике, где уже много лет бессменно трудится опытнейший наставник Дмитрий Кавунов. Результат здесь от сезона к сезону все лучше.

— Так и должно быть, учитывая стаж работы тренерского штаба. Костяк сборной сегодня составляют ярославские спортсмены. Увы, по состоянию здоровья завершил карьеру Петр Медулич, на которого мы очень рассчитывали в Корее.

— Общий зачет Кубка мира в этом сезоне выиграл Максим Буров. Наверное, большая неожиданность?

— Вовсе нет, поскольку присутствует динамика роста результатов. Случайностей здесь немного, пусть фристайл и непредсказуемый вид спорта.

Что касается Максима, то он от природы очень талантливый спортсмен. А сейчас начал раскрываться. Очень рады, что ему удалось завоевать Хрустальный глобус.

Предыдущий такой трофей был у Дмитрия Архипова в 2003 году. В лыжной акробатике мы рассчитываем продолжать движение в заданном направлении. Илья Буров — уже опытный и сильный спортсмен. Павел Кротов и Стас Никитин показывают хорошие результаты.

Девочки несколько слабее. Хотя Алина Гриднева побеждала, а Кристина Спиридонова и Саша Орлова были в призах на этапах Кубка мира. Конкуренция в мире у них очень серьезная.

— Кто после Стива Фиринга возглавляет могулистов?

— Николай Шимбуев, очень опытный и профессиональный специалист. С командой по ски-кроссу работает Леонид Мехряков. Ему 29 лет, не так давно еще сам выступал.

Вообще за последние шесть лет здесь поменялось три тренера, из них два иностранца. Так что говорить о преемственности пока не приходится.

На последнем чемпионате мира мы в этой дисциплине остались без медалей, но показали лучший результат с 2005 года. На этапах КМ берем медали. Сергей Ридзик взял золото в текущем сезоне. Развитие есть. В ски-кроссе много факторов, влияющих на выступление. Это и номер калитки, и некорректное поведение соперников, и количество среди них представителей одной страны...

Ярко выраженного лидера у нас сейчас нет, а самым успешным является Ридзик. Участник двух Олимпиад, неоднократный призер этапов КМ Егор Коротков лишь недавно восстановился после травмы, и затем получил еще одну. Заново прошел полный курс. К сожалению, по аналогичной причине не смогут выступить в Пхенчхане Екатерина Мальцева и Софья Смирнова.

— Во время сбора в Южно-Сахалинске ски-кроссмены приняли участие в общенациональной акции в поддержку российских олимпийцев. Почему не побоялись выйти в народ в страшный холод?

— Не могли не участвовать в этой акции. От лица всех олимпийцев показали, что нам небезразличны те болельщики, которые пришли на акцию.

Ни у одного спортсмена и тренера не было и тени сомнения насчет целесообразности участия. Кстати, наша команда — единственная, кто готовился к Играм на Сахалине в схожих с олимпийскими условиях.

— Что Россия имеет в слоупстайле и хаф-пайпе?

— Мы довольны прогрессом в этих дисциплинах, несмотря на то, что они еще очень молодые для нас. У нас были перспективные спортсмены еще перед Сочи. К сожалению, многие травмировались и были вынуждены завершить карьеру. Из-за особенностей тренерского подхода некоторых спортсменов мы потеряли еще в достаточно молодом, но годном для профессионального развития возрасте.

Мы вынуждены собирать атлетов по крупицам, поскольку у нас не массовый и сложнокультивируемый вид спорта.

В акробатике и ски-кроссе конкуренция за место в олимпийской сборной была. В хаф-пайпе и слоупстайле, по сути, нет. Поехали все сильнейшие.

Увы, в указанных видах у нас пока нет трасс и школ, где можно было бы расти. Парни пока здесь слабее. В слоупстайле у девушек Лана Прусакова и Настя Таталина показывают хороший результат, виден их прогресс.

— Эти виды в федерации финансируются по остаточному принципу?

— Нет, у нас все имеют равные условия. А приоритетное внимание уделяем развитию фристайла в регионах. Если не будет качественной подпитки, вид спорта мы рискуем потерять.

— А есть у вас официальный медальный план?

— Да, но прогнозы закрытые. Ставим достижимые цели и задачи, но не хотим их до поры оглашать. Вид спорта у нас крайне непредсказуемый. Небольшая случайность может повлиять на исход. Так что не будем торопиться задирать планку, чтобы потом никого не разочаровать.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».