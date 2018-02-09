Почему CAS отклонил апелляции 47 россиян по Олимпиаде

Церемония открытия на любой Олимпиаде является одним из главных его событий. Это торжественное мероприятие, на котором организаторы, потратившие на подготовку к спортивному празднику четырехлетия уйму времени и прорву денег, могут продемонстрировать всему миру национальные особенности и новейшие спецэффекты.

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Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет на специально построенном стадионе вместимостью 35 тыс. человек. Организаторы Игр взяли на вооружение опыт Сочи, где был воздвигнут стадион «Фишт».

По примеру российской Олимпиады на центральном стадионе в Пхенчхане пройдут только церемонии открытия и закрытия, а соревнования состоятся на других объектах.

Если отправиться в прошлое дальше, то на Играх в Ванкувере в 2010 канадцы использовали для официальных мероприятий местный стадион для американского футбола.

На церемонии открытия корейцы широко представят миру свою популярную музыку. Свои композиции исполнят местные звезды Ха Хёну, Ан Чиюн и Джон Ингвон. Даже аранжировку национального гимна доверили k-pop звезде Хёрин. Главную композицию Олимпиады под названием «Let Everyone Shine» (Пусть все засияют) исполнит ветеран корейской поп-сцены Ким Инсун.

Основной темой представления станут идеи мира, добра, а также бережного отношения к природе.

Кроме того, корейцы продемонстрируют свои успехи в области высоких научных достижений. На церемонии открытия будет применена технология дополненной реальности. А для технического обеспечения церемонии и слаженной работы всех элементов представления будет использована технология 5G.

В будущем пятое поколение мобильной связи должно получить широкое применение, однако сейчас стандартов для развертывания 5G-сетей пока нет. Тем не менее корейцы впервые широко применят эту технологию на практике.

Для российского, да и европейского зрителя порядок выхода стран на параде участников будет крайне необычным, так как делегации будут выходить согласно корейскому алфавиту. При этом представители Южной Кореи и КНДР пройдут на параде вместе под объединенным флагом.

На церемонии будут присутствовать многие известные политические лидеры.

Президент Франции Эммануэль Макрон, генерал-губернатор Канады Жюли Пайет, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, президент Польши Анджей Дуда, президент Словакии Андрей Киска, президент Швейцарии Ален Берсе, вице-президент США Майк Пенс, вице-президент Колумбии Оскар Наранхо, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Хань Чжэн.

Ожидается, что церемония будет самой морозной за все время зимних Олимпиад. Стадион не крытый, поэтому организаторы предоставят зрителям горячие компрессы и теплые одеяла.

Как это часто бывает в современном мире, кое-какая информация о грядущей церемонии под грифом «секретно» просочилась в средства массовой информации, правда, для самих «инсайдеров» это закончилось не лучшим образом.

Информационное агентство Reuters не будет допущено на церемонию открытия Олимпийских игр — 2018, сообщает ТАСС.

Как отмечает издание Yonhap

причиной такого решения организаторов Игр стала публикация фотографий с закрытой репетиции церемонии открытия, которая состоялась в воскресенье.

На фотографиях виден процесс зажжения чаши олимпийского огня. В качестве наказания Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит фотографов и корреспондентов Reuters на церемонию открытия Игр. Также будет отозвана аккредитация фотографа, работавшего на репетиции.

Интересно, какими еще, кроме известного, «фишками» порадуют зрителей организаторы? Впрочем, иногда даже локальные неудачи оборачиваются для создателей церемоний победами.

Так, четыре года назад в Сочи на церемонии открытия нераскрылось одно из олимпийских колец. Вместо колоссального провала это обернулось множеством позитивных мемов и даже официальной сувенирной продукцией.

Более того, ситуация была затем обыграна и на церемонии закрытия, где кольцо также не раскрылось, но уже по задумке.

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