Российские спортсмены пережили дискриминацию со стороны канадцев‍

В южнокорейском Пхенчхане, где уже завтра, 9 февраля, стартуют зимние Олимпийские игры — 2018, произошло столкновение между российской и канадской делегациями.

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Об инциденте рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, возглавляющий отечественную сборную на Играх.

«С нами произошел один случай дискриминации. Не желаю рассказывать в деталях, но один из представителей делегации Канады с негативом отнесся к нашему тренеру.

Глава канадской миссии уже попросил прощения, так что все исчерпано», — приводит слова Позднякова RT.

Сами представители «кленовых листьев» также заверили, что добрые отношения между делегациями восстановлены.

«Утром состоялась некоторая беседа между двумя делегациями, но эта ситуация уже улажена. Теперь мы концентрируемся на соревнованиях, — заявил член североамериканской делегации Эрик Майлз. — Мы сказали всем ребятам из нашей команды, что следует сосредоточиться на насущных вопросах».

Любопытно, что за день до инцидента, 7 февраля, хакерская группировка Fancy Bears опубликовала новые данные о нарушениях антидопингового законодательства западными странами, заодно заявив, что идейным вдохновителем гонений на российский спорт всегда являлись канадцы — якобы они разработали специальный план с целью значительно ослабить российскую сборную, ключевой фигурой которого стал профессор Ричард Макларен.

Ранее на не самое благожелательное отношение иностранцев уже жаловалась российская конькобежка Ольга Фаткулина.

«Я чувствую на себе косые взгляды. Слышала, как другие конькобежцы обсуждали ситуацию. Некоторые из них отказываются ездить со мной в одном лифте.

Возникает чувство неловкости и обиды, потому что ты не можешь отстоять свое честное имя», — призналась конькобежка.

Напомним, Фаткулина получила обвинения в допинговых махинациях во время Сочи — 2014 и была пожизненно отстранена от Олимпиады решением Международного олимпийского комитета в 2017 году. Кроме того, атлетку лишили серебряной медали сочинских Игр.

Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что у МОК недостаточно доказательств, чтобы наказывать Фаткулину, и полностью восстановил ее в правах.

Несмотря на отдельные новости о случаях дискриминации, большинство отечественных спортсменов не чувствуют никакого давления со стороны иностранцев.

Так, лидер женской национальной сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова заявила, что не заметила плохого отношения к себе при личном общении с представителями других стран.

«Не исключаю негативного отношения к спортсменам из России на Олимпийских играх. Однако решение МОК было принято не вчера, все об этом знают», — философски заметила спортсменка.

Хоккеистка Ангелина Гончаренко также заверила, что ко всем атлетам в Олимпийской деревне относятся одинаково хорошо.

«Условия проживания нормальные: здесь обычная Олимпийская деревня, примерно как на предыдущих Играх. В Сочи, правда, было получше в плане уровня, все было с размахом, а здесь экономней», — добавила Гончарова.

Любопытно, что российским спортсменам даже разрешили носить шапки в цветах их родного флага, который был официально запрещен Международным олимпийским комитетом.

Правда, для этого шапку придется приобрести в официальном магазине.

Впрочем, и нынешняя форма «Олимпийцев из России» — без флага, с надписью «OAR», — пользуется популярностью в Пхенчхане.

Иностранные спортсмены подходят к россиянам с просьбой поменяться экипировками, рассказал вице-президент ОКР Поздняков:

«Мы долгое время согласовывали с Международным олимпийским комитетом экипировку нашей команды. Форма полностью соответствует требованиям МОК и нашему пониманию одежды спортсменов по зимним видам спорта.

Экипировка наших спортсменов пользуется популярностью у иностранцев, даже просят поменяться».

Пока допущенные до Игр россияне осваиваются в Пхенчхане и готовятся к соревнованиям, часть спортсменов все еще ждет вердикта Спортивного арбитражного суда. 8 февраля CAS закончил рассматривать все апелляции от отечественных атлетов и тренеров, которые не получили приглашения на Игры-2018.

Напомним, что свои заявки в суд подали 32 россиянина, которые не были приглашены в Пхенчхан без объяснения конкретных причин, лишь на основании 17 общих критериев (в их числе биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов), а также еще 13 спортсменов и два тренера, которые были ранее пожизненно отстранены от Игр, но 1 февраля смогли восстановить свое реноме в том же CAS (например, лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков).

Генеральный секретарь CAS Матье Риб уже сообщил, что окончательное решение станет известно в день открытия Олимпиады с 03:00 до 06:00 по московскому времени.

В последний момент апелляции в выездную комиссию Спортивного суда подали еще шесть спортсменов, которые не были допущены до Олимпиады из-за прошлых дисквалификаций за допинг. Однако CAS заявил, что у него недостаточно полномочий для решений по таким вопросам.

Таким образом, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев уже точно не примут участия в Играх-2018.

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