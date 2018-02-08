Фигуристы Коляда, Тарасова и Морозов стартуют на Олимпиаде

Фигурное катание

Командные соревнования. Мужчины, короткая программа. Спортивные пары, короткая программа

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За кого болеть: Михаил Коляда, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Главным событием соревнований в день открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане станет старт командного турнира по фигурному катанию.

Четыре года назад в Сочи этот вид программы дебютировал на Олимпийских играх. Тогда многие говорили, что командные соревнования придумали специально, чтобы сборная-хозяйка завоевала на одну золотую медаль больше.

Российская команда действительно выиграла олимпийский турнир, уверенно обойдя всех конкурентов, но из состава Сочи-2014 в строю остался только танцевальный дуэт Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев.

Кроме того, командные чемпионаты мира уже проходили пять раз, и ни разу на них не побеждала российская команда. В прошлом году в Токио, где всегда проводятся эти турниры, наша сборная была второй после Японии.

9 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане командный турнир начнут короткие программы у мужчин и спортивных пар.

В 4.00 мск стартует короткая программа у мужчин. В командном турнире выступят десять сборных, которые будут разбиты на две разминки.

Россиянин Михаил Коляда выполнит свой прокат во второй предпоследним. В компании с ним будут соревноваться канадец Патрик Чан, израильтянин Алексей Быченко, американец Натан Чен и японец Шома Уно. Россиянин должен появиться на льду в 5.08 мск.

Спортивные пары, которые начнут свое выступление в 5.45, разбиты на три разминки. Россию представит сильнейший дуэт страны.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов только что в Москве выиграли свой второй чемпионат Европы кряду, но и наша пара не обойдется без проблем.

Учитывая, что Ксению Столбову не пригласил на Игры Международный олимпийский комитет, в результате чего в Пхенчхане не будет их тандема с Федором Климовым, Тарасовой с Морозовым предстоит за пять дней сделать четыре проката — в командном и личном первенствах.

Нагрузка на российский дуэт выпадет серьезнейшая. Тем более, что большинство соперников за медали по личным соревнованиям в командных не выступят. Главными конкурентами россиян 9 февраля будут Алена Савченко и Бруно Массо из Германии.

Немецкий дуэт выступит девятым, Тарасова и Морозов закроют программу дня.

Фристайл

Могул, квалификация (мужчины, женщины)

За кого болеть: Александр Смышляев, Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова.

Вступят в бой 9 февраля и фристайлисты. Сборная России заработала 25 квот на Олимпийские игры, но при этом национальная федерация отправила в комиссию Валери Фурнейрон заявки на участие 22-х отечественных спортсменов.

Самое важное — все они были одобрены.

В пятницу стартуют квалификационные соревнования в могуле у женщин и мужчин. В 4.00 мск стартуют женщины, в 5.45 выступления начнет сильный пол.

Главной надеждой России здесь является бронзовый призер Сочи Александр Смышляев, хотя и женская часть команды достаточно сильна. Лидером в ней является Марика Пертахия, хотя и Регина Рахимова с Екатериной Столяровой могут выстрелить.

Чтобы пробиться в финал, надо попасть в десятку лучших. Учитывая, что соревнования по корейскому времени пройдут утром, вечером спортсмены смогут принять участие в церемонии открытия Игр.

Керлинг

Дабл-микст

За кого болеть: сборная России.

Соревнования в керлинге начались в Пхенчхане уже 8 февраля. Сборная России крайне неудачно начала групповой турнир, уступив в первой игре США со счетом 3:9.

Однако уже во втором туре российская команда переиграла Норвегию – 4:3. Учитывая, что норвежцы сами в первом туре одолели сильную Канаду (9:6), результат обнадеживающий.

Во второй день турнира все команды также проведут по два матча. В 2.45 мск Россия сразится с Финляндией, а в 7.45 сыграет с Китаем.

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