CAS огласит вердикт по апелляциям 47 россиян в день открытия Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил точное время оглашения своего вердикта по поводу апелляций россиян, которые не были приглашены на зимние Игры — 2018 Международным олимпийским комитетом (МОК).

Судьбоносное решение будет обнародовано 9 февраля, прямо в день открытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, о чем сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

«Решение будет объявлено в главном пресс-центре Олимпиады в Пхенчхане в пятницу утром с 9:00 до 12:00 (с 3:00 до 6:00 по московскому времени. — «Газета.Ru»)», — приводит слова Риба «РИА Новости».

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В Кремле уже заявили, что находятся в ожидании вердикта Спортивного суда. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидера страны регулярно информируют о свежих новостях по этому вопросу.

«По состоянию на данный момент, заседание завершилось, и CAS взял паузу для оглашения своего решения по поводу наших спортсменов.

Мы, безусловно, с нетерпением ожидаем вердикта CAS. Президента информируют по мере поступления новостей от спортивного арбитража»,

— приводит слова чиновника ТАСС.

Ранее портал Inside The Games со ссылкой на источник сообщил, что CAS планирует принять раздельное решение по россиянам — кто-то будет допущен до Игр, а кто-то нет.

В интервью «Газете.Ru» эту ситуацию прокомментировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, которая в настоящее время помогает в тренировках дуэту Александра Степанова / Иван Букин, выступающему в танцах на льду.

Пара отобралась на Игры по спортивному принципу, но Международный олимпийский комитет без оглашения определенных причин не пригласил в Пхенчхан партнера — при том, что тот никогда не был уличен в употреблении допинга и не принимал участия в Олимпиаде-2014, во время которой, по подозрениям МОК, в России действовала государственная система поддержки запрещенных веществ.

Ранее Бестемьянова публиковала открытое письмо в адрес МОК, в котором призывала пустить Букина на Игры. Едва прилетев в Сеул, экс-фигуристка призвала задуматься над включением спортсмена в заявку.

«Хотелось бы понять, имеет ли возможность Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дозаявить на Олимпийские игры Букина? Даже если Спортивный суд даст ему разрешение на выступление, могут ли его снова включить в команду?

Надо уже говорить об этом, ведь окончательный вердикт суда мы сможем узнать примерно через сутки, — подчеркнула Бестемьянова. — Проблема может заключаться в том, что существует дедлайн, до которого Федерация еще может определить точные фамилии спортсменов, которые будут участвовать в Играх. Успеют или нет?».

Олимпийская чемпионка также отметила, что пара Степановой и Букина находится в хорошем настроении и продолжает активно готовиться к главным стартам четырехлетия:

«Мы настроены очень позитивно. Ребята полноценно тренируются, у них все в порядке, они обеспечены всем необходимым. Да, пара приняла решение не лететь на предолимпийский сбор в Японию вместе с остальными — так им комфортнее ожидать вердикта CAS. Мы все держим пальцы скрещенными и ждем решения. Если, даст Бог, что-то получится, Степанова и Букин сразу отправятся на соревнования».

Бестемьянова отдельно подчеркнула, что никакой нервозности в коллективе спортсменов не наблюдается.

«Ребята просто тренируются в полную силу. Никто не сидит на чемоданах. А взять коньки в руки и полететь — это дело одной минуты».

Ранее стало известно, что спортивная пара фигуристов Ксения Столбова / Федор Климов в любом случае откажутся от участия в Играх, потому что «не готовы выходить на старт после того униженного состояния, через которое прошли».

Бестемьянова заявила, что не хочет осуждать этих спортсменов.

«Лично я не разговаривала с Ксенией, но видела, что она распространила открытое письмо с благодарностью болельщикам за их поддержку. Что же до их намерения отказаться от Олимпиады, то каждый спортсмен имеет право на свое решение и такой поступок. Не имею права их критиковать», — сказала олимпийская чемпионка.

Также свой комментарий по этой теме дала «Газете.Ru» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе:

«Сможет ли Федерация включить Сергея Устюгова и Глеба Ретивых в список участников Игр в случае одобрения суда? (Вздыхает). Давайте сначала какое-то решение услышим, а потом будем думать о заявке.

Не хочу делиться своими ожиданиями, чтобы не гадать на кофейной гуще. Я ведь еще не знаю всей обстановки в Пхенчхане, так как еще в пути — между прочим, уже вторые сутки. А со скелетонисткой Еленой Никитиной, которая присутствовала на слушаниях CAS и настроена после этого позитивно, общаться еще не доводилось».

Уже стала известна известна судьба еще одной группы российских атлетов, которая подала апелляцию в CAS позже остальных.

Конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев не получили допуска на Игры-2018 из-за проблем с допингом в прошлом, за которые они уже отбыли дисквалификации.

Атлеты рассчитывали, что суд сможет отменить это решение Международного олимпийского комитета, но CAS отказался рассматривать их заявки, придя к выводу, что выездная комиссия в Пхенчхане имеет недостаточно полномочий для вынесения вердиктов по таким делам.

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