CAS огласит вердикт по апелляциям 47 россиян в день открытия Олимпиады

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml —:— online
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
online
03:05
Канада Норвегия
6:9
online
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
online
03:05
Китай Швейцария
5:7
online
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
online
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
online
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
online
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
online
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
online
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
—:—
online
02:35
США Швейцария
—:—
online
02:35
Китай Канада
—:—
online
02:35
Россия Финляндия
—:—
online
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
—:—
online
07:35
Китай Россия
—:—
online
07:35
США Южная Корея
—:—
online
07:35
Швейцария Норвегия
—:—
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
online
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
online
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
—:—
online
03:05
Норвегия Финляндия
—:—
online
03:05
Канада Швейцария
—:—
online
03:05
Южная Корея Россия
—:—
online
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
—:—
online
14:05
Швейцария Южная Корея
—:—
online
14:05
Норвегия США
—:—
online
14:05
Финляндия Канада
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
–:–
online
15:10
Швейцария Южная Корея
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
online
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
online
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
online
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
online
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
—:—
online
03:05
Финляндия США
—:—
online
03:05
Швейцария Россия
—:—
online
03:05
Канада Южная Корея
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
online
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
online
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
online
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
online
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
online
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
online
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
—:—
online
14:04
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
online
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
—:—
online
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
online
15:10
США Словения
–:–
online
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
online
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
online
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
—:—
online
03:05
Канада Италия
—:—
online
03:05
Южная Корея США
—:—
online
03:05
Швейцария Великобритания
—:—
online
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
—:—
online
08:05
Россия Великобритания
—:—
online
08:05
Дания Швеция
—:—
online
08:05
Швейцария Китай
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
—:—
online
14:05
Южная Корея Швеция
—:—
online
14:05
Швейцария Италия
—:—
online
14:05
Норвегия Япония
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
online
10:40
Норвегия Швеция
–:–
online
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
online
15:10
Швейцария Канада
–:–
online
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
online
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
online
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
online
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
—:—
online
03:05
Дания Япония
—:—
online
03:05
Китай Россия
—:—
online
03:05
Великобритания США
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
—:—
online
08:05
Норвегия Канада
—:—
online
08:05
Великобритания Япония
—:—
online
08:05
Дания Швейцария
—:—
online
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
—:—
online
14:05
Канада Швеция
—:—
online
14:05
США Швейцария
—:—
online
14:05
Южная Корея Япония
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
online
10:40
Россия Словения
–:–
online
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
online
15:10
Швеция Германия
–:–
online
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
online
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
online
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
online
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
—:—
online
03:05
Норвегия Южная Корея
—:—
online
03:05
Швеция США
—:—
online
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
—:—
online
08:05
Южная Корея Швейцария
—:—
online
08:05
Швеция Россия
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
—:—
online
14:05
Швеция Великобритания
—:—
online
14:05
Дания США
—:—
online
14:05
Канада Южная Корея
—:—
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
online
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
online
15:10
Россия США
–:–
online
15:10
Словения Словакия
–:–
online
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
online
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
online
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
—:—
online
03:05
Россия США
—:—
online
03:05
Япония Китай
—:—
online
03:05
Дания Великобритания
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
—:—
online
08:05
Швейцария Норвегия
—:—
online
08:05
Канада Швеция
—:—
online
08:05
Япония Италия
—:—
online
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
—:—
online
14:05
Китай Дания
—:—
online
14:05
Южная Корея Великобритания
—:—
online
14:05
США Канада
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
online
10:40
Чехия Швейцария
–:–
online
15:10
Канада Южная Корея
–:–
online
15:10
Швеция Финляндия
–:–
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
online
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
online
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
—:—
online
03:05
США Япония
—:—
online
03:05
Швейцария Канада
—:—
online
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
—:—
online
08:05
Канада Швейцария
—:—
online
08:05
Китай Южная Корея
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
—:—
online
14:05
Дания Южная Корея
—:—
online
14:05
Италия Великобритания
—:—
online
14:05
США Норвегия
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
—:—
online
03:05
Япония Канада
—:—
online
03:05
Швеция Южная Корея
—:—
online
03:05
Россия Швейцария
—:—
online
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
—:—
online
12:10
Команды не определены
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
—:—
online
08:05
Швеция Швейцария
—:—
online
08:05
США Канада
—:—
online
08:05
Великобритания Дания
—:—
online
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
—:—
online
14:05
Дания Россия
—:—
online
14:05
Китай США
—:—
online
14:05
Япония Швеция
—:—
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
online
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
online
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
online
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
online
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
online
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
online
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
—:—
online
03:05
Япония Канада
—:—
online
03:05
Южная Корея Швейцария
—:—
online
03:05
Италия Швеция
—:—
online
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
—:—
online
08:05
США Южная Корея
—:—
online
08:05
Великобритания Япония
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
—:—
online
14:05
Норвегия Италия
—:—
online
14:05
Япония Дания
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
online
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
online
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
—:—
online
03:05
Швеция Китай
—:—
online
03:05
Швейцария Дания
—:—
online
03:05
Канада Великобритания
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
—:—
online
08:05
Великобритания США
—:—
online
08:05
Швеция Норвегия
—:—
online
08:05
Южная Корея Япония
—:—
online
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
—:—
online
14:05
Швейцария Япония
—:—
online
14:05
Россия Канада
—:—
online
14:05
Южная Корея Дания
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
online
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
—:—
online
14:05
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
online
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
online
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
—:—
online
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
online
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
online
Полное расписание

«Взять коньки и полететь в Корею — это дело минуты»

CAS огласит вердикт по апелляциям 47 россиян в день открытия Олимпиады

Иван Букин Александр Вильф/РИА «Новости»
Иван Букин
Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует удовлетворить часть из 47 апелляций россиян на не приглашение на Олимпиаду утром 9 февраля, прямо в день открытия зимних Игр — 2018 в Пхенчхане. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова заявила, что уже нужно думать над включением в заявку Ивана Букина, а президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подчеркнула, что лучше дождаться решения суда, прежде чем возвращать в команду Сергея Устюгова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил точное время оглашения своего вердикта по поводу апелляций россиян, которые не были приглашены на зимние Игры — 2018 Международным олимпийским комитетом (МОК).

Судьбоносное решение будет обнародовано 9 февраля, прямо в день открытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, о чем сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

«Решение будет объявлено в главном пресс-центре Олимпиады в Пхенчхане в пятницу утром с 9:00 до 12:00 (с 3:00 до 6:00 по московскому времени. — «Газета.Ru»)», — приводит слова Риба «РИА Новости».

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В Кремле уже заявили, что находятся в ожидании вердикта Спортивного суда. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидера страны регулярно информируют о свежих новостях по этому вопросу.

«По состоянию на данный момент, заседание завершилось, и CAS взял паузу для оглашения своего решения по поводу наших спортсменов.

Мы, безусловно, с нетерпением ожидаем вердикта CAS. Президента информируют по мере поступления новостей от спортивного арбитража»,

— приводит слова чиновника ТАСС.

Ранее портал Inside The Games со ссылкой на источник сообщил, что CAS планирует принять раздельное решение по россиянам — кто-то будет допущен до Игр, а кто-то нет.

В интервью «Газете.Ru» эту ситуацию прокомментировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, которая в настоящее время помогает в тренировках дуэту Александра Степанова / Иван Букин, выступающему в танцах на льду.

Пара отобралась на Игры по спортивному принципу, но Международный олимпийский комитет без оглашения определенных причин не пригласил в Пхенчхан партнера — при том, что тот никогда не был уличен в употреблении допинга и не принимал участия в Олимпиаде-2014, во время которой, по подозрениям МОК, в России действовала государственная система поддержки запрещенных веществ.

Ранее Бестемьянова публиковала открытое письмо в адрес МОК, в котором призывала пустить Букина на Игры. Едва прилетев в Сеул, экс-фигуристка призвала задуматься над включением спортсмена в заявку.

«Хотелось бы понять, имеет ли возможность Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дозаявить на Олимпийские игры Букина? Даже если Спортивный суд даст ему разрешение на выступление, могут ли его снова включить в команду?

Надо уже говорить об этом, ведь окончательный вердикт суда мы сможем узнать примерно через сутки, — подчеркнула Бестемьянова. — Проблема может заключаться в том, что существует дедлайн, до которого Федерация еще может определить точные фамилии спортсменов, которые будут участвовать в Играх. Успеют или нет?».

Олимпийская чемпионка также отметила, что пара Степановой и Букина находится в хорошем настроении и продолжает активно готовиться к главным стартам четырехлетия:

«Мы настроены очень позитивно. Ребята полноценно тренируются, у них все в порядке, они обеспечены всем необходимым. Да, пара приняла решение не лететь на предолимпийский сбор в Японию вместе с остальными — так им комфортнее ожидать вердикта CAS. Мы все держим пальцы скрещенными и ждем решения. Если, даст Бог, что-то получится, Степанова и Букин сразу отправятся на соревнования».

Бестемьянова отдельно подчеркнула, что никакой нервозности в коллективе спортсменов не наблюдается.

«Ребята просто тренируются в полную силу. Никто не сидит на чемоданах. А взять коньки в руки и полететь — это дело одной минуты».

Ранее стало известно, что спортивная пара фигуристов Ксения Столбова / Федор Климов в любом случае откажутся от участия в Играх, потому что «не готовы выходить на старт после того униженного состояния, через которое прошли».

Бестемьянова заявила, что не хочет осуждать этих спортсменов.

«Лично я не разговаривала с Ксенией, но видела, что она распространила открытое письмо с благодарностью болельщикам за их поддержку. Что же до их намерения отказаться от Олимпиады, то каждый спортсмен имеет право на свое решение и такой поступок. Не имею права их критиковать», — сказала олимпийская чемпионка.

Наверно пришло время... Время сказать, сказать , но не ворошить произошедшее, это уже прожевано и выброшено. Я хочу поблагодарить всех, кто был и остается рядом со мной. Неважно, кто они и чем занимаются, мои родные, друзья, коллеги, просто хорошие знакомые… Огромное спасибо за то, что вы всегда рядом. Вы - моя сила, мое вдохновение, моя опора. Мне через многое пришлось пройти. Моя борьба за право быть в большом спорте не прекращалась и до сих пор не прекращается ни на минуту. И только ваша поддержка и любовь дают мне силы продолжать жить, работать и бороться за фигурное катание. Я буду идти до конца! С любовью, ваша Ксения Столбова♥ . . . It seems that the time has come... The time to say thank you! I want to thank everyone who is close to me and is supporting me! They are friends, relatives, co-workers and simply acquaintances... Thank you very much for always being near and dear to my heart. You are my strength, my inspiration, my anchor. I have gone through a lot. My fight in professional sport never stops. The love and support you have shown me gives me power and strength to continue my life, work and the fight for figure skating. I will continue my journey till the very end. With love yours truly, Ksenia Stolbova ♥

Публикация от TШLBШVЕ (@stolbova_ksenia)

Также свой комментарий по этой теме дала «Газете.Ru» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе:

«Сможет ли Федерация включить Сергея Устюгова и Глеба Ретивых в список участников Игр в случае одобрения суда? (Вздыхает). Давайте сначала какое-то решение услышим, а потом будем думать о заявке.

Не хочу делиться своими ожиданиями, чтобы не гадать на кофейной гуще. Я ведь еще не знаю всей обстановки в Пхенчхане, так как еще в пути — между прочим, уже вторые сутки. А со скелетонисткой Еленой Никитиной, которая присутствовала на слушаниях CAS и настроена после этого позитивно, общаться еще не доводилось».

Уже стала известна известна судьба еще одной группы российских атлетов, которая подала апелляцию в CAS позже остальных.

Конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев не получили допуска на Игры-2018 из-за проблем с допингом в прошлом, за которые они уже отбыли дисквалификации.

Атлеты рассчитывали, что суд сможет отменить это решение Международного олимпийского комитета, но CAS отказался рассматривать их заявки, придя к выводу, что выездная комиссия в Пхенчхане имеет недостаточно полномочий для вынесения вердиктов по таким делам.

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Нужны ли России госкорпорации?
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