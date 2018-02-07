Пхенчхан-2018. Керлинг. Россия уступает США. LIVE
Онлайн первого соревновательного дня Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане
Завершилась первая половина матча. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступают после четвертого энда американцам со счетом 2:5. Но разрыв нельзя назвать критическим.
В параллельных матчах Канада обыгрывает Норвегию со счетом 4:3, Южная Корея переигрывает Финляндию (4:0), а Швейцария ведет во встрече с Китаем (2:1).
4:2. Отпускают российские керлингисты соперников. Впереди еще пять эндов.
Сократили отставание Брызгалова и Крушельницкий. 3:2 в пользу американцев.
Проиграли россияне первый энд — 0:3.
Встреча началась!
Дабл-микс впервые представлен в соревновательной программе Олимпийских игр.
В составе российской команды в миксте выступят Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Противостоять им будут Бекка и Мэтт Хэмилтоны.
И сразу же у россиян лобовое столкновение с американцами. В керлинговом миксте наши спортсмены в первом туре встречаются с командой США!
Доброго времени суток, уважаемые друзья! Забудьте о допинговых скандалах, страшных аббревиатурах МОК и WADA, о хакерах, судах и вице-премьерах — наконец-то начинается настоящий спорт. Олимпийские игры в Пхенчхане пока не открылись официально, но соревнования уже стартовали.