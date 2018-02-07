Онлайн первого соревновательного дня Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане

Доброго времени суток, уважаемые друзья! Забудьте о допинговых скандалах, страшных аббревиатурах МОК и WADA, о хакерах, судах и вице-премьерах — наконец-то начинается настоящий спорт. Олимпийские игры в Пхенчхане пока не открылись официально, но соревнования уже стартовали.