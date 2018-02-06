МОК может восстановить ОКР до конца Олимпийских игр в 2018 году

В преддверии Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане проходит сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой решается ряд важных вопросов, в том числе касающихся российских спортсменов и Олимпийского комитета России (ОКР).

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Глава одной из комиссий МОК по допуску российских атлетов на Игры в Пхечнхане Николь Хевертц заявила, что комитет может еще до окончания корейской Олимпиады восстановить в правах ОКР.

«Олимпийский комитет России может быть полностью или частично восстановлен до конца Игр»,

— сказала Хевертц журналистам после заседания.

В то же время она напомнила, что такое может произойти только в случае выполнения всех условий, которое были определены 5 декабря прошлого года на заседании исполкома организации.

Хевертц частично подтвердила слова президента МОК Томаса Баха, который ранее напомнил, что только при условии соблюдений всех требований российские спортсмены могут рассчитывать на участие в церемонии закрытия Олимпийских игр под государственным флагом.

«Что касается церемонии закрытия, то здесь все условия понятны и ясны. Это полное соблюдение решения исполнительного комитета, и любые действия будут учитываться специальной группой», — заявил Бах.

Одним из таких условий является перечисление $15 млн в пользу МОК на развитие глобальной антидопинговой системы. Бах отметил, что пока организация эти деньги не получила.

Еще в декабре глава ОКР Александр Жуков заявил, что Россия начнет выплату указанной суммы «в срок», однако не уточнил дат.

Слова Хевертц о возможном восстановлении ОКР в правах стали единственной позитивной новостью от МОК в череде решений, направленных на сокращение количества участников Олмипиады от России.

Так, на 132-й сессии МОК в Пхенчхане подавляющим большинством голосов была поддержана дисквалификация ОКР за якобы нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи 2014 года.

После выступления Хевертц свои итоги работы подвела глава комиссии МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане Валери Фурнейрон. Она поддержала политику МОК последних дней и не стала называть причин недопуска ряда российских спортсменов на Игры, включая Антона Шипулина и Сергея Устюгова, которые ни разу в течение своей карьеры не были под подозрением в нарушении антипдопинговых правил.

Напротив, Фурнейрон подлила масла в огонь и так накалившейся до предела обстановки и заявила, что комиссия под ее руководством выявила новых атлетов, связанных с допингом.

«Мы исключили из заявки на ОИ-2018 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы также нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах»,

— сказала глава комиссии.

Фурнейрон не стала называть имен, но, предположительно, речь может идти именно о не получивших приглашения спортсменах, чьи имена не фигурировали в докладе Макларена и списке «Дюшес».

Российская сторона в свою очередь предпринимает шаги по защите атлетов. 32 спортсмена, которые не были допущены до Пхенчхана, подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК, о чем проинформировал глава CAS Джон Коутс.

«Этим утром 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОК.

Мне сложно говорить о том, сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде. МОК был уведомлен о том, что организация будет привлечена к этим делам»,

— заявил Коутс.

Чуть позже пресс-служба CAS огласила список подавших апелляцию спортсменов, а также имена вошедших в состав панели судей. Возглавит судейскую панель Кэрол Робертс из Канады, а в состав делегации войдут австралийка Зали Штеггалл и швейцарец Бернард Велтен.

Также стало известно, что иски россиян будут рассмотрены выездной панелью CAS в Пхенчхане 7 февраля.

Полный список подавших апелляцию в CAS спортсменов выглядит так: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен (биатлон); Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Екатерина Шихова (хоккей); Руслан Мурашов, Елизавета Казелина, Анна Юракова, Владимир Григорьев, Руслан Захаров, Алексей Есин, Юлия Скокова, Сергей Грязцов, Денис Айрапетян (конькобежный спорт); Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (лыжные гонки); Виктор Ан, Евгения Захарова, Артем Козлов (шорт-трек); Ксения Столбова, Иван Букин (фигурное катание); Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (бобслей).

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