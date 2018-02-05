Юрист: CAS может обязать МОК пригласить спортсменов на ОИ-2018

В церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, которая состоится в пятницу, примет участие менее половины российских спортсменов, допущенных к выступлению. Таковых после отстранения ряда атлетов за нарушение антидопинговых правил, категорического отказа выдать приглашения другим, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), а также после самоотвода конькобежки Ольги Граф осталось 168.

Реклама

Олимпийский комитет России (ОКР), на неопределенный срок лишенный членства в Международном олимпийском комитете (МОК), но продолжающий исполнять функции управляющей силы в отечественном спорте, оценивает состав наших участников мероприятия в пределах 70-75 человек. Причем речь идет обо всех представителях делегации, в том числе официальных лицах, тренерах и обслуживающем персонале.

Как пояснили в ОКР, пройтись в торжественной колонне изъявили желание хоккеистки, сноубордисты, скелетонисты, конькобежцы, лыжники, бобслеисты, скелетонисты и прыгуны с трамплина.

При этом несколько команд пропустят открытие Игр полностью или частично. Не собираются вживую наблюдать за церемонией зажжения олимпийского огня биатлонисты, хоккеисты, фигуристы, керлингисты, саночники и мастера шорт-трека.

Впрочем, отказ россиян прибыть на арену в назначенный срок не обязательно связан с каким-то протестом. Как объяснили в ОКР, многим желающим не позволяет график: одним предстоит выступать уже на следующий день, другие еще не прилетят в Корею.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила неявку своих подопечных на церемонию «сильным холодом и ветром». В этой ситуации лучше обойтись персоналом, а не спортсменами, уверена она.

Руководитель российской делегации и вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что в сложившейся ситуации не стоит искать подвоха, а о некоем демарше не может быть и речи. «Такие провокации не приведут ни к чему хорошему», — подчеркнул он.

Церемония открытия Игр запланирована на 14:00 по московскому времени в пятницу, 9 февраля.

Отечественной сводной команде, которая, как известно, будет выступать в Пхенчхане под брендом «Олимпийские атлеты из России», выдан 55-й порядковый номер на параде делегаций: это между Австрией и Узбекистаном.

По давней традиции начнут мероприятие греческие атлеты. За ними страны пойдут в алфавитном порядке, при этом за основу будет взят корейский язык. Последними перед зрителями появятся спортсмены Южной Кореи и КНДР под общим флагом, символизирующим утраченное единство двух стран.

У россиян впервые не будет собственного знаменосца. Соответствующая функция возложена на одного из волонтеров. Всего в церемонии открытия ожидается участие 92 команд.

К слову, коллектив хоккеистов под руководством Олега Знарка вылетел в Сеул в понедельник вечером. На 6-10 февраля запланирован краткосрочный сбор в Аняне, который завершится заключительным тестовым испытанием – контрольной игрой с Кореей.

Капитан россиян Павел Дацюк дал понять, что травмы не ослабили состав команды, настроение у всех хорошее и мысли только об олимпийском золоте.

«До первой официальнойго встречи еще десять дней, так что матч с корейцами нам необходим. Мы подходим к пику формы. К тренировкам приступим уже в самолете»,

— приводит слова нападающего RТ.

А утром в этот же день МОК под руководством Валери Фурнейрон отказался допускать к Олимпиаде 13 действующих российских спортсменов и двух завершивших карьеру атлетов, а ныне тренеров, которые ранее обвинялись в допинговых махинациях во время Сочи-2014.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал недопуск оправданных атлетов на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное.

Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права, — написал Медведев. — Именно суд принимает окончательное решение.

Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками. Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель — причинить политический ущерб нашей стране».

Зато случившееся с воодушевлением восприняли в Германии, глава делегации которой Дирк Шиммельпфенниг назвал решение МОК отказать в приглашении россиянам, несмотря на вердикт CAS, — «хорошей новостью».

Очевидно, МОК придерживается своего изначального мнения по поводу вовлеченности российских спортсменов в допинговую систему во время сочинских Игр и поэтому не приглашает их в Пхенчхан.

Это хороший, важный сигнал о равноправии всех атлетов — сигнал о непрекращающейся борьбе с допингом».

В то же время спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что оправданным российским спортсменам, которых МОК не пригласил на Игры-2018, следует обратиться в выездную арбитражную коллегию в Пхенчхане для ускоренного рассмотрения апелляций.

«У МОК не будет никаких возможностей отказаться. Этим решением CAS обяжет его допустить спортсменов к Олимпийским играм. Так и будет прописано: «Обязать МОК…» Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема», — приводит слова Прокопца пресс-служба Олимпийского комитета России.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».