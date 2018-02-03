«МОК потерял свой имидж»

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций с 28 российских спортсменов продолжает вызывать бурные обсуждения в различных крупных спортивных международных организациях.

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Международный олимпийский комитет (МОК) оказался крайне разочарован вердиктом CAS и даже выразил готовность обратиться в Федеральный суд Швейцарии, понимая, что шансов у комитета выиграть дело не так много. Федеральный суд не будет заново изучать всю аргументацию и доказательства сторон, а сконцентрирует свое внимание на соблюдении всех процессуальных норм во время слушаний.

В поддержку МОК выступило и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), чей информатор Григорий Родченков стал главным свидетелем в деле по обвинению России в создании государственной допинг-программы.

Обе организации считают, что CAS допустил ошибку, и такое решение может нанести урон борьбе с допингом во всем мире.

Так как CAS вернул результаты и отменил дисквалификацию 28 российских спортсменов, то они получили право принять участие в Олимпиаде-2018. Но в этом случае возникает препятствие в лице МОК, который постановил, что вопросом допуска россиян в Пхенчхан будет заниматься специально созданная комиссия под руководством Валери Фурнейрон.

Напомним, что решением этой комиссии на Игры не получили приглашение Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Иван Букин, Ксения Столбова и многие другие российские спортсмены.

Причем у них отсутствуют допинговые нарушения в прошлом, и формальных оснований даже подозревать атлетов в нарушении антидопинговых правил не было.

Тем не менее 13 спортсменов и два тренера подали заявки в комиссию Фурнейрон на участие в главном старте четырехлетия. Остается только гадать, насколько изменится подход организации к вынесению решений после вердикта CAS.

Депутат Государственной думы, чемпион мира и обладатель Кубка мира по биатлону Владимир Драчев поделился с «Газетой.Ru» своим взглядом на сложившуюся ситуацию, а также рассказал о шансах пополнения сборной «Олимпийских атлетов из России».

«Все мы надеемся на то, что здравый смысл все-таки будет преобладать над руководителями МОК, но они действуют настолько откровенно против нас, что в положительное решение верится с трудом. Но шанс всегда есть.

Если уже суды понимают, что нет стопроцентных данных по употреблению допинга россиянами, то пора и МОК сделать соответствующие выводы.

К сожалению, эта недоказанность и отсутствие неопровержимых доказательств привели к двоякой ситуации. Не исключаю даже того, что МОК понял, что оказался не прав, но теперь организация не хочет потерять свой имидж, и поэтому не идет сразу на попятную.

Надо также понимать, что CAS вынес решение в пользу одних из лучших спортсменов нашей страны.

И теперь уже МОК в большей степени потерял свой имидж.

Также мы видим, что нас поддержали другие страны, и мы уже не одни в этом мире», — сказал Драчев.

Высказались в поддержку России и некоторые международные федерации видов спорта. Так, президенты Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС) Андерс Бессеберг и Джанфранко Каспер поддержали российских атлетов и раскритиковали решения МОК.

Однако Драчев призвал не верить крупным функционерам на слово и сначала дождаться каких-то действий, так как не всегда слова соответствуют настоящим намерениям.

«У них высказывания часто разнятся в зависимости от СМИ, которому они дают интервью. Так что даже по тону и смыслу их слова бывают разными.

Поэтому я бы не стал принимать близко в сердцу их высказывания.

Причины такой поддержки кроются в личной выгоде. Насколько я вижу, без россиян старты в лыжах и биатлоне пройдут не с тем интересом, к которому привыкли болельщики за многие годы. И любому главе федерации хотелось бы, чтобы соревнования прошли не только на самом высоком уровне, но и с большим накалом и интересным сюжетом. По этой причине они конечно хотят, чтобы участвовали все.

Но функционеры такого калибра часто держат нос по ветру, и поэтому могут в любую минуту поменять свое мнение»,

— подчеркнул бывший биатлонист.

В такой накаленной обстановке не исключены и провокации на Олимпиаде в отношении российских спортсменов. Об этом ранее высказался вице-премьер Аркадий Дворкович.

Драчев согласился с предположением Дворковича, но выразил надежду, что негативных эпизодов во время Игр почти не будет.

«Я не исключаю провокаций, но надеюсь, что службы безопасности как следует проследят за такой возможностью. На всех Олимпиадах службы безопасности специально подготовлены и выполняют свою работу на высочайшем уровне.

И мы рассчитываем, что в этом отношении никаких проблем не возникнет»,

— заключил депутат.

Россия одержала крупную моральную победу в результате вердикта CAS в отношении 28 спортсменов, однако ситуация вокруг МОК и России остается напряженной, и противостояние пока еще далеко от завершающей стадии. МОК и WADA продолжат предпринимать шаги, чтобы доказать свою правоту, и в итоге на Олимпийских играх в Пхенчхане количество российских участников может не увеличиться.

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