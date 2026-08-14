Трусова показала на видео нового питомца

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) показала в своем Telegram-канале нового питомца.

«Но не спешите писать в комментариях, что мы рехнулись: себе мы взяли только одну собаку! Ее зовут Тао-Тао, в переводе с китайского это значит «персик». Мальчика зовут Тан-Тан («сахарок»), и его мы повезем в Москву в качестве подарка для кое-кого. Так что не надо думать, что у нас нет чувства меры», — поделилась она.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Зимой 2026 года фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры. В августе она получила нейтральный статус.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова заявила, что обладает всего одним талантом.