Игрок «Краснодара» Оздоев назвал клуб РПЛ, в котором хотел бы видеть Дзюбу

Оздоев: если бы я был руководителем «Спартака», то вернул бы Дзюбу

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Магомед Оздоев заявил, что на месте руководителя московского «Спартака» предложил бы нападающему Артему Дзюбе вернуться в команду красно-белых. Его слова приводит Sport24.

«Артем Дзюба, по мне, усилит любую команду РПЛ. Возраст ему никак не мешал быть одним из лучших в лиге последние три года. В какой команде хотел бы его видеть? Артем же воспитанник «Спартака». Думаю, ему было бы приятно вернуться. Если бы был руководителем «Спартака», то вернул бы Дзюбу. Это была бы красивая история», — сказал Оздоев.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, почему Дзюба не подходит команде.