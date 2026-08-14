«Галатасарай» предложил «Локомотиву» почти 30 млн евро за Батракова

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» официально направил московскому «Локомотиву» запрос на приобретение полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х.

Общая сумма предложения составляет 28 миллионов евро: 25 миллионов основного платежа и 3 миллиона в качестве бонусов. «Галатасарай» уже согласовал условия личного контракта с самим футболистом. Теперь турецкая сторона ожидает официального ответа от «Локомотива» относительно трансфера.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл. 21-летний Батраков в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 передач. В текущем сезоне на его счету три игры и одна голевая передача.

Ранее «Локомотив» отказал «Галатасараю» в продаже Батракова с рассрочкой.