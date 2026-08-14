Швентек выбила Андрееву из топ-5 рейтинга WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева потеряла пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступив ее польской теннисистке Иге Швентек.

Швентек стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Торонто, где в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:2, 6:3. Благодаря этому успеху польская спортсменка переместилась с восьмого места на пятое в рейтинговой таблице. Теперь на ее счету 5419 очков, тогда как у Андреевой — 5323 балла.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее теннисист Даниил Медведев объявил о начале работы с новым тренером.