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Умер непобежденный пуэрто-риканский боксер

Боксер из Пуэрто-Рико Причард Колон умер непобежденным в возрасте 33 лет
Mary Altaffer/AP

Непобежденный пуэрто-риканский боксер Причард Колон скончался на 34-ом году жизни. Об этом сообщил его отец и тренер Ричард Колон на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С сожалением сообщаю вам об уходе моего сына Причарда из этого мира. Теперь он в лучшем месте», — написал он.

Колон завершил профессиональную карьеру после тяжелой травмы, полученной в октябре 2015 года в бою с американцем Террелом Уильямсом. После поединка, во время которого соперник неоднократно наносил Колону запрещенные удары по затылку, у пуэрториканца диагностировали субдуральную гематому и провели экстренную операцию.

До травмы Колон не проиграл ни одного из 16 профессиональных боев, одержав 13 побед нокаутом. После операции он провел 221 день в коме и до конца жизни восстанавливался после последствий травмы.

20 мая пресс-служба Федерации бокса России сообщила, что чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Петр Галкин умер в возрасте 67 лет.

Галкин выступал за сборную СССР в 1980-е годы. В 1977 году он вошел в состав советской сборной, а в 1980-м стал чемпионом Советского Союза.

Ранее сын легендарного чемпиона мира по боксу умер в возрасте 17 лет.

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