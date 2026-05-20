Скончался чемпион Европы Галкин

Чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Петр Галкин умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил этого выдающегося человека. Светлая память о Петре Юрьевиче Галкине навсегда останется в наших сердцах», — указано в публикации.

Спортсмен скончался после тяжелой болезни.

Галкин — советский первой средней весовой категории, выступал за сборную СССР в 1980-е годы. В 1977 году он вошел в состав советской сборной, а в 1980-м стал чемпионом Советского Союза.Он — чемпион Европы, чемпион национального первенства, победитель многих международных турниров, заслуженный мастер спорта. Всего в своей карьере Галкин провел около 400 боев. Также боксер известен как преподаватель, теоретик бокса, кандидат педагогических наук, советник мэра Копейска по развитию спорта в городе.

