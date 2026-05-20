Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Скончался чемпион Европы Галкин

Умер чемпион Европы по боксу Галкин
Telegram-канал Федерации Бокса России

Чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Петр Галкин умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил этого выдающегося человека. Светлая память о Петре Юрьевиче Галкине навсегда останется в наших сердцах», — указано в публикации.

Спортсмен скончался после тяжелой болезни.

Галкин — советский первой средней весовой категории, выступал за сборную СССР в 1980-е годы. В 1977 году он вошел в состав советской сборной, а в 1980-м стал чемпионом Советского Союза.Он — чемпион Европы, чемпион национального первенства, победитель многих международных турниров, заслуженный мастер спорта. Всего в своей карьере Галкин провел около 400 боев. Также боксер известен как преподаватель, теоретик бокса, кандидат педагогических наук, советник мэра Копейска по развитию спорта в городе.

Ранее старейший экс-пилот «Формулы-1» умер в возрасте 100 лет.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!