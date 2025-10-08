Сын легендарного чемпиона мира умер в возрасте 17 лет

Артуро Гатти-младший, сын легендарного чемпиона мира по боксу Артуро Гатти, найден без признаков в жизни в своем доме, сообщает Ring Magazine.

Тело обнаружили в понедельник, 6 октября, в доме в Мексике, где он проживал вместе со своей матерью. Гатти-младший был боксером-любителем и хотел участвовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, готовясь к отборочным соревнованиям.

Артуро Гатти — бывший чемпион мира в двух весовых категориях, погибший летом 2009 года. Его тело было найдено в одном из бразильских отелей, по версии следствия причиной его смерти стало самоубийство.

