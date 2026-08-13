Трусова заявила, что обладает всего одним талантом

Трусова заявила, что у нее всего один талант — работать без перерыва

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) в своих соцсетях рассказала, что обладает единственным талантом.

«Каких только талантов мне не приписывали за все годы в спорте… Знаю, звучит не так прикольно, но на деле у меня только один талант: работать 24/7. Хотя ладно, если считать невозможность нормально расслабиться в отпуске талантом, то два», — написала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова призналась, что ей тяжело дается подготовка к сезону.