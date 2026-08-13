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Хвиче предрекли «Золотой мяч-2026»

Тренер «Астон Виллы» Эмери заявил, что Кварацхелия заслуживает «Золотой мяч»
Gintare Karpaviciute/Reuters

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери на пресс-конференции после матча за Суперкубок УЕФА против «Пари Сен-Жермен» заявил, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия заслуживает получить «Золотой мяч» в 2026 году.

По его словам, 25-летний футболист отлично проявил себя в этом году.

«Он забил один гол так, как обычно забивает. Мы пытались избежать этой ситуации, но его мастерство и его качество ударов – это просто фантастика. Не мне принимать решение, но я думаю, что он может выиграть «Золотой мяч», — заявил Эмери.

В финальном матче парижане оказались сильнее бирмингемской «Астон Виллы». Встреча, которая состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте игры, «Астон Вилла» сравняла на 45-й минуте благодаря голу 17-летнего Брайана Маджо. Победный мяч для «ПСЖ» забил Дезире Дуэ, который отличился на 61-й минуте.

В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Матвея Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА.

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