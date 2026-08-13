Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА

L'Equipe признал Сафонова одним из лучших игроком «ПСЖ» в матче Суперкубка УЕФА

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил оценку 7 из 10 по версии журнала L'Equipe по итогам матча за Суперкубок УЕФА 2026 года против бирмингемской «Астон Виллы».

27-летний вратарь получил семерку наряду с Маркиньосом, Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ, став самым ценным игроком встречи. Работу главного тренера парижан Луиса Энрике газета оценила на восемь баллов.

Встреча, которая состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте игры, «Астон Вилла» сравняла на 45-й минуте благодаря голу 17-летнего Брайана Маджо. Победный мяч для «ПСЖ» забил Дезире Дуэ, который отличился на 61-й минуте.

В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Сафонов пропустил мяч от 17-летнего игрока в матче за Суперкубок УЕФА.