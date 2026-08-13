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Гимнастка Мельникова рассказала о проблеме перед стартом на ЧЕ

Гимнастка Мельникова заявила, что забила руки перед стартом на чемпионате Европы
Reuters

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова 2020 года в интервью «Матч ТВ» заявила, что забила руки перед стартом чемпионата Европы в Хорватии.

Спортсменка рассказала, что из-за первичного решения о недопуске пошла на вейксерфинг, где получила большую нагрузку на корпус.

«Я каталась где‑то тридцать минут, но у меня очень сильно «забились» руки. Никогда в жизни бы не подумала, что будет такой эффект. После этого подхожу к брусьям и чувствую, что руки буквально отрываются. Второй день уже пытаюсь восстановиться», — заявила Мельникова.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее European Gymnastics назвал Мельникову фавориткой ЧЕ-2026.

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