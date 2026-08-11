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European Gymnastics назвал Мельникову фавориткой ЧЕ-2026

European Gymnastics назвал Мельникову одной из главных фавориток ЧЕ-2026
Сергей Бобылев/РИА Новости

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) включил российскую спортсменку Ангелину Мельникову в число фаворитов предстоящего чемпионата Европы по спортивной гимнастике, передает пресс-служба European Gymnastics.

«Ангелина Мельникова станет одним из самых ярких имен, за которыми стоит следить в Загребе. Благодаря своему богатому международному опыту и подтвержденным результатам на высшем уровне европейской гимнастики. Мельникова и ее товарищи по команде считаются фаворитами этого чемпионата Европы», — сказано в превью организации.

Ранее посольство Хорватии в Москве отказало в выдаче виз лидерам российской сборной. Однако позднее в Федерации гимнастики России сообщили, что решение было пересмотрено. В итоге Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев получили возможность выступить на турнире.

Чемпионат Европы пройдет в Загребе с 13 по 23 августа.

4 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее лидерства в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Ранее Мельникова рассказала о нервных переживаниях из-за ситуации с визой.

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