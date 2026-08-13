Лидер «Локомотива» повредил колено

Полузащитник «Локомотива» Карпукас не сыграет с «Оренбургом» из-за травмы колена

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас не сыграет против «Оренбурга» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, футболист пропустит встречу из-за обострившихся болей в колене. В клубе решили не рисковать здоровьем игрока, учитывая фактор искусственного поля на стадионе «Газовик», где пройдет матч.

В текущем сезоне РПЛ Карпукас провел три матча и не отметился результативными действиями.

В третьем туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном». Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 12-е место, набрав два очка. «Акрон» располагается на последней строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московской «Родиной». Игра пройдет 15 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

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