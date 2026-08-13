Московский «Спартак» продлил контракт с вратарем Помазуном до 2029 года

Московский «Спартак» подписал новый контракт с российским голкипером Ильей Помазуном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое трудовое соглашение клуба с вратарем рассчитано до 30 июня 2029 года.

«В первую очередь хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. Спасибо также болельщикам, которые с первых дней после моего перехода в «Спартак» тепло меня приняли», — заявил Помазун.

Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» в 2025 году, в составе красно-белых голкипер выиграл Кубок России 2026 года, выйдя на замену перед серией пенальти в финальной игре с «Краснодаром».

9 августа «Спартак» проиграл «Краснодару». Матч проходил на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 1:2. После этой победы «Краснодар» набрал девять очков в трех турах и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив действующего чемпиона РПЛ «Зенит». «Спартак» остался с шестью очками на третьем месте.

Ранее в «Краснодаре» рассказали, как обыграли «Спартак».