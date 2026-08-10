В «Краснодаре» рассказали, как обыграли «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что доволен итоговым результатом. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Тяжелое начало, пропустили практически в первой атаке. Понравилась реакция — не рассыпались, играли агрессивно. «Спартак» был острее в концовке. Нам чуть не хватило сил в конце. Но за счет дисциплины и силы духа смогли выиграть. Это был главный матч тура, собрался полный стадион, была отличная атмосфера. Думаю, что тем, кто пришел на стадион или смотрел эту игру по телевизору, получили удовольствие», — заявил Мусаев.

Матч прошел 9 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу южан. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этой победы «Краснодар» набрал девять очков в трех турах и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив действующего чемпиона РПЛ «Зенит». «Спартак» остался с шестью очками на третьем месте.

Ранее московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне РПЛ.