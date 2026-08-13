«ПСЖ» выиграл 10 из 12 трофеев после ухода Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка УЕФА 2026 года.

Для команды под руководством Луиса Энрике этот трофей стал десятым с момента перехода французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» в 2024 году. Из 12 возможных титулов «ПСЖ» не выиграл лишь два — клубный чемпионат мира в 2025-м и Кубок Франции в 2026-м.

В то же время Мбаппе в «Реале» выиграл лишь один трофей — Суперкубок УЕФА 2024 года.

В финальном матче парижане оказались сильнее бирмингемской «Астон Виллы». Встреча, которая состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте игры, «Астон Вилла» сравняла на 45-й минуте благодаря голу 17-летнего Брайана Маджо. Победный мяч для «ПСЖ» забил Дезире Дуэ, который отличился на 61-й минуте.

В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее вратарь Матвей Сафонов выиграл девятый трофей за «ПСЖ».