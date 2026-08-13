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Сафонов выиграл девятый трофей за «ПСЖ»

Российский вратарь Сафонов выиграл девятый трофей за «ПСЖ»
Angelika Warmuth/Reuters

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов по итогам матча за Суперкубок УЕФА 2026 года против бирмингемской «Астон Виллы» выиграл девятый трофей в карьере.

27-летний вратарь минувшим вечером выиграл второй Суперкубок УЕФА. Также воспитанник «Краснодара» после перехода в «ПСЖ» в 2024 году дважды выиграл Лигу чемпионов, дважды выиграл чемпионат Франции, выиграл Кубок Франции, Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок,

Встреча, которая состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте игры, «Астон Вилла» сравняла на 45-й минуте благодаря голу 17-летнего Брайана Маджо. Победный мяч для «ПСЖ» забил Дезире Дуэ, который отличился на 61-й минуте.

В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА.

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