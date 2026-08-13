Стала известна статистика Сафонова в матче за Суперкубок Европы

Вратарь «ПСЖ» Сафонов отдал 29 пасов в игре за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в матче за Суперкубок УЕФА 2026 года против бирмингемской «Астон Виллы» отдал 29 передач. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

27-летний вратарь минувшим вечером совершил три сейва, оформил три выноса и допустил 43 касания мяча. Общая точность передач Сафонова составила 59%.

Встреча, которая состоялась в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте игры, «Астон Вилла» сравняла на 45-й минуте благодаря голу 17-летнего Брайана Маджо. Победный мяч для «ПСЖ» забил Дезире Дуэ, который отличился на 61-й минуте.

В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА.