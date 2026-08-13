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Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры

Рекордсмен НБА по трипл-даблам Расселл Уэстбрук завершил карьеру
Reuters

Олимпийский чемпион и игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Иногда ты даже не понимаешь, что уже увидел конец. Тебе нужно было там быть. И вот все закончено», — написал баскетболист.

Расселлу Уэстбруку 37 лет. Большую часть карьеры он провел в «Оклахома-Сити Тандер». Также Уэстбрук выступал за «Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз».

Уэстбруку принадлежит рекорд НБА по количеству трипл-даблов — 209. В сезоне-2016/17 он был признан самым ценным игроком лиги. Всего он провел 18 сезонов в НБА.

В составе сборной США Уэстбрук выиграл чемпионата мира 2010 года и Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

До этого бывший центровой НБА Энес Кантер заявил о намерении выставить свою кандидатуру на драфт Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2027 году.

Ранее экс-капитан сборной России заявила, что условия в Екатеринбурге лучше, чем в США.

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