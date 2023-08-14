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Экс-капитан сборной России заявила, что условия в Екатеринбурге лучше, чем в США

Баскетболистка Белякова рассказала о разнице игры в России и США

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belyakovajenya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший капитан женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова рассказала о разнице в условиях для клубов из России и США и призналась, что в Екатеринбурге, где она выступала за УГМК, все устроено лучше. Ее слова передает РИА Новости.

«Уже через неделю пребывания в Лос-Анджелесе с определенным удивлением это констатировала. В США все организовано очень профессионально, но в УГМК круче. Мы неограниченное количество времени тренировались в том же зале, где играли. Такую роскошь не может позволить себе ни «Фенербахче», ни клубы WNBA», — рассказала Белякова.

Баскетболистка в составе УГМК семь раз выигрывала национальное первенство, четыре раза завоевывала золотые медали Евролиги. Также она выступала в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за клуб «Лос-Анджелес Спаркс», в составе которого в 2016 году стала победительницей Лиги. Вместе со сборной России она выиграла золото Евробаскета-2011.

Белякова объявила о завершении профессиональной карьеры. В скором времени она выходит замуж за тренера УГМК Александра Лисичкина.

Ранее российский футболист рассказал о мечте побывать в США.

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