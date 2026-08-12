Медийный клуб Басты вылетел из Кубка России

Медийный клуб «СКА-Ростов», которым руководит рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), в третий раунд Пути регионов Кубка России.

Соперником команды во втором раунде был тамбовский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Тамбове, основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл медийный клуб, отличился Роман Тугарев на 28-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на 81-й минуте, автором гола стал Мурад Омаров.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки тамбовского клуба — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом раунде Кубка России «СКА-Ростов» обыграл пензенский «Зенит» и вышел во второй раунд Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Космос» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:2. В серии послематчевых пенальти медийная команда оказалась точнее — 6:5.

7 августа контракт с клубом подписал бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный. Накануне стало известно, что 33-летний форвард дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Ранее медийный клуб 2DROTS с трудом победил в Кубке России.