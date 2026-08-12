«Витрина европейская»: Губерниев поддержал уход Батракова в Турцию

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай» из Турции. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это его выбор. Конечно, «Галатасарай» — это не «ПСЖ», но в любом случае это витрина — витрина европейская. Если он сумеет там закрепиться, то сможет сделать несколько шагов вперёд. В «Локомотиве» ему будет трудновато это сделать с точки зрения отсутствия возможности играть в Европе», — отметил он.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл. 21-летний Батраков в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 передач. В текущем сезоне на его счету три игры и одна голевая передача.

Ранее в Турции заявили, что Батраков давит на «Локомотив» с целью уйти.