Команда «Фанком Броук Бойз» завершила выступление в Кубке России

Медийная команда «Фанком Броук Бойз» не сумела пробиться в третий круг Пути регионов Кубка России.

На стадии второго раунда клуб встречался с кировским «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «ВятСШОР» в Кирове, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Артем Филиппов на 71-й минуте. Преимущество «Динамо» через десять минут увеличил Билал Билалов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом туре «Фанком Броук Бойз» обыграл команду «БоМиК» из Цивильска в первом раунде Кубка России по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани, завершилась с результатом 2:1.

Медийный клуб был основан 1 апреля 2022 года журналистом Дмитрием Егоровым и блогером Артемом Кузьминым. Состав нового клуба пополнил многие звезды медиафутбола, а также известные в прошлом футболисты. Благодаря этому и громким скандалам команда быстро набрала популярность. За команду выступал бывший нападающий сборной России Федор Смолов, который сыграл в первом круге и записал на свой счет результативную передачу.

Ранее Игорь Акинфеев отказался назвать сроки своего возвращения на поле.