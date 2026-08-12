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Команда «Фанком Броук Бойз» завершила выступление в Кубке России

«Фанком Броук Бойз» проиграл «Динамо» из Кирова в Кубке России
Telegram-канал «Броуки»

Медийная команда «Фанком Броук Бойз» не сумела пробиться в третий круг Пути регионов Кубка России.

На стадии второго раунда клуб встречался с кировским «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «ВятСШОР» в Кирове, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Артем Филиппов на 71-й минуте. Преимущество «Динамо» через десять минут увеличил Билал Билалов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом туре «Фанком Броук Бойз» обыграл команду «БоМиК» из Цивильска в первом раунде Кубка России по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани, завершилась с результатом 2:1.

Медийный клуб был основан 1 апреля 2022 года журналистом Дмитрием Егоровым и блогером Артемом Кузьминым. Состав нового клуба пополнил многие звезды медиафутбола, а также известные в прошлом футболисты. Благодаря этому и громким скандалам команда быстро набрала популярность. За команду выступал бывший нападающий сборной России Федор Смолов, который сыграл в первом круге и записал на свой счет результативную передачу.

Ранее Игорь Акинфеев отказался назвать сроки своего возвращения на поле.

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