В Сербии подтвердили увольнение скандального экс-тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович официально отправлен в отставку из белградской «Црвены Звезды» после вылета из Лиги чемпионов. Об этом в интервью Direktno заявил генеральный директор сербской команды Звездан Терзич.

По его словам, в клубе решили не препятствовать желанию специалиста уйти.

«Станкович в последние дни испытывал сильное давление. Вы, СМИ, вероятно, оказывали на него давление, он, вероятно, сам на себя давил. Он сам себя обременял, у меня сложилось впечатление, что он не смог выдержать это бремя и переложил его на игроков», — заявил Терзич.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

9 августа «Спартак» проиграл «Краснодару». Матч проходил на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 1:2. После этой победы «Краснодар» набрал девять очков в трех турах и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив действующего чемпиона РПЛ «Зенит». «Спартак» остался с шестью очками на третьем месте.

Ранее сообщалось, что скандального экс-тренера «Спартака» пытаются уговорить не увольняться.