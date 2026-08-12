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Футболист целый час играл в шлеме с ядовитой змеей

В США футболист целый час играл в шлеме с ядовитой змеей в рамках школьной лиги
Maumelle Animal Service

Игрок в американский футбол провел целый час на площадке в шлеме с ядовитой змеей. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в городе Маумелл, штат Арканзас. По словам директора службы защиты животных Маумелла Криса Дэвиса, им поступил звонок из средней школы Маумелле с сообщением о том, что футболистом внутри собственного шлема была обнаружена змея.

После первичного осмотра сообщалось, что змеей внутри шлема оказалась медянка, но после более детального осмотра, проведенного сотрудниками службы защиты животных выяснилось, что внутрь игровой экипировки попал водяной щитомордник — ядовитая змея, обитающая на юге Америки и на севере, вплоть до южных штатов Миссури и Вирджиния.

Позднее директор школы вызвад место происшествия прибыли двух полицейских, которые подтвердили, что змея застряла в подкладке шлема, после чего обрызгали его водой, из-за чего змее пришлось выбраться из укрытия, где она попала в руки зоозащитникам.

Ранее сообщалось, что в Приморье пенсионерка попала в реанимацию после укуса змеи и чуть не отправилась на тот свет.

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