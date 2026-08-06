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Общество

«Чуть на тот свет не ушла»: в Приморье пенсионерка попала в реанимацию после укуса змеи

В Приморье ядовитая змея укусила туристку
Shutterstock/FOTODOM

74-летняя пенсионерка попала в больницу после укуса ядовитой змеи в Приморье. Об этом сообщает Amur Mash.

Женщина отдыхала на острове Шкота, когда во время прогулки ядовитая рептилия напала на нее. Спустя непродолжительное время у россиянки начались проблемы со зрением, стал пропадать слух, появилась тошнота. Помимо этого, она стала терять сознание.

«Чуть на тот свет не ушла» – комментирует свое состояние женщина.

На ее состояние вовремя обратили внимание родные, они отвезли пострадавшую в больницу, где ее направили в реанимацию.

«После противошоковой терапии и капельниц медики смогли стабилизировать состояние пациентки», – сообщается в публикации.

До этого в Китае мужчина во время рыбалки подвергся нападению кобры. Заметив, что змея приготовилась к атаке, он ударил рептилию веслом и отрезал ей голову. Он уже хотел поднять голову, но в этот момент змея его укусила. Мужчина попал в больницу, его спасли.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии ребенок проглотил пчелу и попал в реанимацию.

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