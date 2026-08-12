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Мать Овечкина назвала ужасным невозможность играть за сборную России

Мать Овечкина назвала ужасным невозможность ее сына играть за сборную России
Из личного архива Александра Овечкина

Татьяна Овечкина, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в интервью РИА Новости заявила, что сожалеет о недопуске сборной России на международные турниры.

«Это очень грустно и ужасно, что Саша не может играть за сборную России. Выступать за свою родную страну - это большая честь и большой праздник для каждого спортсмена. К сожалению, сейчас эта радость для нас недоступна, но, увы, так сложилось. С этим мы ничего не можем поделать», — заявила Овечкина.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место.

Ранее мать Овечкина раскрыла свою реакцию на новый контракт сына с «Вашингтоном».

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