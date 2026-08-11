Мать Овечкина раскрыла свою реакцию на новый контракт сына с «Вашингтоном»

Мать нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина призналась, что рада новому контракту сына со «столичными». Ее слова приводит РИА Новости.

«Он проведет еще один сезон на высочайшем уровне. Рада, что он принял такое решение совместно со своей семьей. Это жизнь, и семья должна быть заодно, вся семья должна думать о том, что и как будет получаться при том или ином решении. Он правильно сделал, что посоветовался с семьей», — указала она.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов.

Ранее Овечкин раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ.