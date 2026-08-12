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Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Москве впервые за 23 года

В Москве впервые за 23 года состоится чемпионат России по тяжелой атлетике
Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России

Магнит чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в третий раз в истории пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

«Очень приятно, что чемпионат России будет проходить в Москве. Новые весовые категории, нормативы — а значит, нас ждут новые рекорды. Но не будем забегать вперед: не хотелось бы сейчас делать прогнозы — все увидим во время чемпионата. Для некоторых впереди два важных старта подряд: «Спартакиада сильнейших» и чемпионат России», — отметил главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Казбек Золоев.

В соревнованиях планируется участие более 200 атлетов из разных регионов страны. Среди заявленных спортсменов — победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также обладатели Кубка России.

Москва принимала чемпионат России по тяжелой атлетике дважды: в 1997 и 2003 годах. Соревнования пройдут с 10 по 13 сентября в Международном центре самбо.

Ранее ЧР по легкой атлетике возобновили в Екатеринбурге после угрозы атаки БПЛА.

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