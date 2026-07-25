ЧР по легкой атлетике возобновили в Екатеринбурге после угрозы атаки БПЛА

ЧР России по легкой атлетике в Екатеринбурге возобновлен после угрозы атаки БПЛА

Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге возобновлен после приостановки из-за угрозы атаки БПЛА. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Чемпионат России продолжается. Благодарим спортсменов, тренеров и зрителей за понимание и выдержку», — указано в сообщении.

До этого диктор на стадионе призвал всех, кто присутствует на арене, отправиться в подтрибунное помещение.

В Екатеринбурге также произошел пожар в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он рассказал, что возгорание зафиксировали на стоянке в Чкаловском районе. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, при этом инфраструктурные объекты не пострадали.

Чемпионат России в Екатеринбурге проходит с 23 по 26 июля. В соревнованиях принимают участие около 800 легкоатлетов из 70 регионов страны, разыгрывались 46 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Ранее министр спорта высказался о World Athletics из-за недопуска.