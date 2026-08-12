«Зенит» может перехватить вратаря у «Спартака»

Петербургский «Зенит» намерен включиться в борьбу за вратаря «Сочи» Александра Дегтева. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, сине-бело-голубые пристально смотрят за развитием ситуации с возможным переходом голкипера в «Спартак», рассчитывая включиться в гонку за ним, учитывая истекающий контракт Дениса Адамова.

Дегтев — воспитанник петербургского футбола, играет в составе «Сочи» с января 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость голкипера, по данным Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро. За время выступлений в «Сочи» вратарь провел 50 матчей: 27 — в Лиге Pari, 19 — в РПЛ, по две — в Кубке России и стыковых встречах за место в РПЛ.

9 августа «Зенит» проиграл «Родине». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:2.

После этой победы «Родина» набрала три очка и ушал с последнего места в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» остался с шестью очками на втором месте.

Ранее российский тренер раскритиковал игру «Зенита» в матче РПЛ, назвав ее позорным футболом.