Чемпионка мира восхитилась выступлением BTS в финале ЧМ-2026 по футболу

Чемпионка мира и Европы по роллер-спорту, бывшая фигуристка и известный фанат BTS Анна Кукушкина в интервью «Газете.Ru» поделилась впечатлениями от выступления своей любимой группы в перерыве финального матча на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Конечно, я посмотрела выступление BTS, как же не посмотреть. Думаю, это похоже на то, как тренер смотрит на удачное выступление своих спортсменов, — гордишься вдвойне, когда твой ученик занимает первое место. Их выступление в финале чемпионата мира по футболу — это своего рода дополнительное признание: их и так уже признали везде, где можно, но это еще один буст к их известности», — отметила Кукушкина.

Чемпионка мира призналась, что не стала смотреть сам финальный матч и лишь следила за счетом.

«Матчи ЧМ-2026 я не смотрела — просыпалась утром и читала, кто на что наиграл. Болела за Японию, пока они не вылетели — почему именно за нее, не знаю, но они резко вырвались вперед, и у них была очень сильная команда на групповом этапе. Они мне понравились, и я прямо следила за ними», — сказала Кукушкина.

Победу на чемпионате мира — 2026 одержала Испания, которая обыграла в финале Аргентину со счетом 1:0.

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